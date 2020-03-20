10 gün önce Dominik'ten dönmüştü... 'Hakan bu belki de sana verilmiş ikinci bir şans'

"Bu dönemde kendimle çok yüzleştim, çok düşündüm. Herşeyi tarttım, masaya yatırdım, sorguladım. Ve dedim ki; "Hakan bu belki de sana verilmiş ikinci bir şans. Bak hayat bir anda alt üst olabiliyor. Neden bu kısa ve belirsiz hayatını daha iyi yaşamıyorsun?" Soruma tek bir cevap vardı, değiş Hakan bak neler olabiliyor hayatta. Her şey fani, her şey boş... Ve yeni kararlar aldım hayatımla ilgili. Şuna çok eminim bunlar er ya da geç bitecek. Canı yananlar olacak maalesef ama geçecek gidecek inşallah. "