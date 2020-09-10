10 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu: Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı millipiyangoonline'da paylaşıldı
Süper Loto sonuçları açıklandı. Merakla beklenen Süper Loto çekilişi noter huzurunda canlı yayın ile millipiyangoonline.com'da gerçekleşti. Saat 21:30'da tamamlanan çekilişin ardından, Süper Loto sonuçları belli oldu. Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar 40,6,26,17,48 ve 27 oldu. Süper Loto sonuç sorgulamaları millipiyangoonline.com üzerinden erişime açıldı. En çok tercih edilen şans oyunlarından Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu tutkunlarını sevindirecek. Gözler şimdi 10 Eylül 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranında. İşte, 10 Eylül Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve Süper Loto sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.
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Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Şans oyunu tutkunlarının takip ettiği Süper Loto çekilişi canlı olarak millipiyangoonline.com'da yayınlandı. Çekilişin ardından merakla beklenen Süper Loto'da haftanın ikinci çekilişi için geri sayım sona erdi. 10 Eylül Perşembe akşamı yapılan çekilişte kupon dolduran binlerce şans oyunu tutkunu,Süper Loto sonuçlarına odaklandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlan çekilişte kazandıran numaralar 40,6,26,17,48 ve 27 oldu. İşte, 10 Eylül 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları ve Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...
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Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor.
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.