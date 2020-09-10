10 Eylül Koronavirüs (coronavirüs) il il günlük Türkiye son durum tablosu: Corona virüs dünya geneli vaka ve ölüm sayısı belli oldu
Koronavirüs il il Türkiye son durum tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından her gün vaka sayısı, ölüm sayısı ve iyileşen hasta sayısı ile güncelleniyor. En son açıklanan 9 Eylül korona virüs Türkiye tablosuna göre 55 kişi vefat etti, 1.673 kişiye ise corona virüs teşhisi konuldu. Twitter üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uyarıda bulunarak "Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız." dedi. Diğer yandan illere göre koronavirüs tablosunda ise Bakan Koca geçtiğimiz günlerde Ankara'da vaka sayısının yükseldiğini bildirmişti. Ülkemizde vaka sayısı değişirken dünya genelinde de son durum tablosu belli oldu. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 20 milyonu aştı. ABD'de ise 6 milyon 549 bin 771 kişiye corona virüs teşhisi konuldu. Dünya ve il il Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayılarını derledik. İşte koronavirüs Türkiye 10 Eylül vaka tablosu son durumu ve il il corona virüs günlük vaka sayılarında güncel veriler.
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 28 milyon 50 bini aştı.
Vaka sayısı dünya genelinde 28 milyon 50 bin 208’e çıkarken, virüs saptanan 20 milyon 120 bin 362 kişi sağlığına kavuştu.
Dünyada tedavisi süren 7 milyon 24 bin 182 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 549 bin 771 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 195 bin 245 kişi hayatını kaybetti.
En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke sırasıyla ABD (3 milyon 846 bin 659), Hindistan (3 milyon 471 bin 783), Brezilya (3 milyon 453 bin 336), Rusya (862 bin 373), Güney Afrika (569 bin 935), Kolombiya (552 bin 885) ve Peru (536 bin 959) oldu.
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TÜRKİYE KORONAVİRÜS SON DURUM TABLOSU
Sağlık Bakanı Koca, 9 Eylül 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 111 bin 193 olurken, bin 673 yeni tanı konuldu. Bugün koronavirüsten 55 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte 943 kişi ise iyileşti. Twitter üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi;
Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000’den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım.
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Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 110 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1761 kişiye hastalık tanısı konuldu, 52 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1159 oldu.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları ifade etti;
Bugün 110.000’den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde.
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Türkiye'de son 24 saatte 1703 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 281 bin 509, can kaybı 6 bin 730 oldu.
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"Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak." değerlendirmesinde bulundu.
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"Kafe ve restoranlar daha sıkı şekilde denetlenecek"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendiği konuşmasında, Kovid-19 ile mücadele tedbirlerine ilişkin, "Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir." dedi.
Salgınla mücadelede görev alan tüm mülki idare teşkilatına, polislere, jandarmaya ve 112 personeline teşekkür eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
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"Bununla birlikte bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki asıl iş vatandaşlarımızın kendinde bitiyor. Kalabalık etkinliklerden uzak durmadığımız, sokakta, iş yerinde hatta evde belirlenen kurallara uymadığımız sürece ne açtığımız hastaneler ne cezai tedbirler tek başına bizi virüsten koruyabilir.
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Her vatandaşımızı kendimizin, evlatlarımızın, aile büyüklerimizin, sevdiklerimizin, yaşadığımız şehirdeki herkesin sağlığı için seferberlik ruhuyla bu sürece destek vermeye davet ediyorum. Daha iyi bir çözüm bulunana kadar hayatımızı temizlik, maske, mesafe tedbirlerine göre yeniden düzenlemeliyiz.
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Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte soğuk algınlığı ve grip gibi mevsim hastalıklarının yükü üzerimize binmeden, günlük vaka sayılarını 100'ün altına, vefat sayılarını da mümkünse sıfıra indirmeliyiz. Dünyanın geri kalanında bu salgın tamamen bitmeden bizim gerçek anlamda kendimizi güvende hissedemeyeceğimizi elbette biliyoruz. Önemli olan ülke ve millet olarak salgından korunma yöntemlerini en ideal düzeyde uygulamamızdır. Tedbiri hakkıyla aldıktan sonra takdiri Rabbimize bırakacağız."
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Adıyaman'da son iki günde 135 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında son iki günde 135 ev karantinaya alındı.
Kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
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Bir önceki güne göre yeni COVID-19 vaka sayısında ve hastaneye yatırılan yeni hastasayısında azalma (sırasıyla -%5,8 ve -%5,3), hastaneden taburcu edilen yeni hastasayısında ise artış (%3,6) görülmüştür.
Bir önceki güne göre bölgelerdeki vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Doğu Karadeniz Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%24,4). Sadece, Ortadoğu AnadoluBölgesinde artış olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark 12 vakadır.
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50-64 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 26,7, erkeklerde ise 23,5’dir.
Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış DoğuKaradeniz Bölgesindedir (-%40,0). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yenihasta sayısındaki en fazla artış Güneydoğu Anadolu Bölgesindedir (%22,7).