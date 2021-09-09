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Ekonomi
Haber Giriş: 09 Eylül 2021 - 14:20 | 

BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Eylül Cuma 2021! Bu hafta BİM indirimli ürünlerde neler var?

İndirimli ürünleriyle en çok takip edilen zincir marketler arasında olan BİM aktüel ürünler kataloğunda 10 Eylül Cuma günü neler var merak ediliyor. Haftalık indirimli ürünler kataloğu yayınlanan BİM marketlerinde 10 Eylül 2021 Cuma tablet bilgisayarlardan akıllı bilekliklere pek çok teknolojik ürün indirimli olarak yer alıyor. İşte, BİM aktüel 10 Eylül Cuma 2021 kataloğu...

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Her hafta Cuma günü indirimli ürünler kataloğu çıkan BİM zincir marketlerinde 10 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM indirimli ürünlerde cam davlumbaz, ocak, fırından buharlı ütüye çeşitli ev araç gereçleri alışveriş severleri bekliyor. İşte, 10 Eylül Cuma 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu...

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