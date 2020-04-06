10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli Ziraat Bankası kredisi

6 ay ödemesiz bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu ile 10 bin TL kredi çekebilmek mümkün olacak. İhtiyaç durumuna göre 5 bin lira, 7 bin 500 lira ve 10 bin lira kredi çekebilecek olan vatandaşlar, 36 aylık taksit döneminin 6 aylık kısmını ödemesiz geçirecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden çekilebilecek olan tutar, aylık en fazla 376 lira olarak geri ödenecek. Peki, 10 bin TL kredi başvurusu için neler yapmak gerekecek? İşte, 6 ay ödemesiz kredi hakkında detaylı bilgilerVAKIFBANK, HALKBANK, ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU



6 ay geri ödemesiz 10 bin lira üst limitle ihtiyaç kredisi verecek olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, başvuruda bulunacak olan kişilerde aradığı şartları paylaştı. İlk yapılan duyuruda 5 bin lira ve altında hane kazancına sahip olan kişilerin başvurabileceği belirtilen 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, 3 kamu bankasına yapılan başvuru ile çekilebiliyor.



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