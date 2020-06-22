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HaberlerEkonomi Haberleri10 Bin TL 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvuru ve sonuç sorgulama sayfası.. Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank kredi başvurusu nasıl yapılır?
GeriEkonomi 10 Bin TL 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvuru ve sonuç sorgulama sayfası.. Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank kredi başvurusu nasıl yapılır?
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 08:49,

10 Bin TL 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvuru ve sonuç sorgulama sayfası.. Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank kredi başvurusu nasıl yapılır?

10 Bin TL 6 ay geri ödemesiz ve 36 ay vadeli destek kredileri için hem sonuç sorgulama sayfası hem de başvuru ekranlarının detayları internette aranan konular arasında yer alıyor. Destek kredisi başvurularını yapan vatandaşlar heyecanla sonuçlarını sorgulamak istiyorlar. Kamu bankaları tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan bireysel temel ihtiyaç destek kredisinden yaklaşık 7 milyon vatandaş istifade etti. 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi sorgulama işlemleri bankaların internet sitelerinden yapılabiliyor.

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Destek kredisi başvuru sorgulama ekranı araştırılıyor. Temel ihtiyaç kredisi başvuruları online olarak alındı. Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatı sunuyor. Başvurularını yapan vatandaşlar sonuçları öğrenmek istiyorlar. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi sorgulama ekranı

2TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR
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TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Vakıfbank bireysel temel İhtiyaç destek kredisi başvuruları 29 Mayıs 2020’de sonlandırılmıştır. Sonuç sorgulama işleminizi aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz.
VAKIFBANK KREDİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA- TIKLAYINIZ

Ziraat Bankası kredi başvuru durumunuzu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK KREDİ BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

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10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.

Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.

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İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamadan Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredi kullanmak mümkün. Aşağıdaki linke tıklayarak Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredi başvurunuzdaki son durumu takip edebilir, sonucunuzun açıklanıp açıklanmadığını öğrenebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI

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