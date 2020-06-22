10 Bin TL 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvuru ve sonuç sorgulama sayfası.. Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank kredi başvurusu nasıl yapılır?

10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.



Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.