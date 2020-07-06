Ekonomi Haber Giriş: 06 Temmuz 2020 - 08:26 , 06 Temmuz 2020 - 08:26

10 Bin TL 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvuru ve sonuç sorgulama ekranı.. Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank kredi başvurusu nasıl yapılır?

10 Bin TL 6 ay geri ödemesiz ve 36 ay vadeli destek kredileri için hem sonuç sorgulama sayfası hem de başvuru ekranlarının detayları internette aranan konular arasında yer alıyor. Destek kredisi başvurularını yapan vatandaşlar heyecanla sonuçlarını sorgulamak istiyorlar. Kamu bankaları tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan bireysel temel ihtiyaç destek kredisinden yaklaşık 7 milyon vatandaş istifade etti. 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi sorgulama işlemleri bankaların internet sitelerinden yapılabiliyor.