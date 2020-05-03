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Ekonomi
Haber GiriÅŸ: 03 MayÄ±s 2020 - 12:13,

10 bin lira kredi baÅŸvurusu: 6 ay ertelemeli temel ihtiyaç kredisi baÅŸvuru ve sorgulama ekranÄ±!

Bir aydan fazla sÃ¼redir devam eden 10 bin lira kredi baÅŸvurusu iÃ§in sÃ¼reÃ§ internet Ã¼zerinden sÃ¼rÃ¼yor. 6 ay ertelemeli ve Ã¶demesiz dÃ¶neme sahip olan 10 bin lira temel ihtiyaÃ§ kredisi 36 ay vade imkanÄ±na sahip olacak. Gelir ibrazÄ± ve hane halkÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n belirtilmesi gibi bazÄ± koÅŸullarÄ±n yerine getirilmesi ile tamamlanabilecek olan Halkbank, Ziraat BankasÄ± ve VakÄ±fbank 10 bin lira 6 ay ertelemeli kredi baÅŸvurusu, internet Ã¼zerinden de sorgulanabilecek. Peki, Halkbank, Ziraat BankasÄ± ve VakÄ±fbank 6 ay Ã¶demesiz 10 bin lira temel ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvuru sonuÃ§larÄ± sorgulama iÅŸlemi nasÄ±l yapÄ±labilecek? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda merak edilen bazÄ± bilgiler

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10 bin lira kredi baÅŸvurusu ile temel ihtiyaÃ§ destek kredisi imkanÄ±ndan faydalanmak isteyen vatandaÅŸlar, internet Ã¼zerinden baÅŸvuru ekranÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmaya devam ediyor. Halkbank, Ziraat BankasÄ± ve VakÄ±fbank aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±labilecek olan 10 bin lira kredi baÅŸvurusu, bankalarÄ±n internet sitesi Ã¼zerinden de kolayca sorgulanabiliyor. Peki, 6 ay ertelemeli 10 bin lira kredi baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler

10 BÄ°N LÄ°RA KREDÄ° BAÅžVURUSU

BaÅŸvuru yapan hanenin gelir durumunun incelenmesi ile birlikte hesaplara tahsis edilen 10 bin TL temel ihtiyaÃ§ destek kredisi, baÅŸvuru ve sorgulama ekranÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla takip ediliyor. 6 ay Ã¶demesiz olarak Ã§ekilecek olan kredi tutarÄ±, 3 bin, 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL seÃ§enekleri ile alÄ±nabiliyor.

BaÅŸvurular aÅŸaÄŸÄ±daki ekranlar Ã¼zerinden yapÄ±lacak;

VAKIFBANK DESTEK KREDÄ°SÄ° BAÅžVURU EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

ZÄ°RAAT BANKASI DESTEK KREDÄ°SÄ° BAÅžVURU EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

Â HALKBANK DESTEK KREDÄ°SÄ° BAÅžVURU EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

DetaylarÄ± okumak ve baÅŸvurunuzu sorgulamak iÃ§in lÃ¼tfen sonraki sayfaya tÄ±klayÄ±nÄ±zâ€¦

2KREDÄ° BAÅžVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR
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KREDÄ° BAÅžVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kredi baÅŸvurusunda bulunan ve durumunu merak eden vatandaÅŸlar iÃ§in sorgulama ekranÄ± ÅŸu ÅŸekilde olacak;

ZÄ°RAAT BANKASI DESTEK KREDÄ°SÄ° BAÅžVURU SORGULAMA EKRANI

VAKIFBANK DESTEK KREDÄ°SÄ° BAÅžVURU SORGULAMA EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

Halkbank baÅŸvurularÄ±nÄ± sorgulamak iÃ§in Halkbank Mobil Åžubesine giriÅŸ yaparak; Krediler Ã  Yeni Kredi BaÅŸvurusu ve Sorgulama Ã  BaÅŸvurularÄ±mÃ  OnaylÄ± Bireysel Temel Ä°htiyaÃ§ Destek Kredisi adÄ±mlarÄ±

3RAMAZAN BAYRAMI KREDÄ° VEREN BANKALAR
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RAMAZAN BAYRAMI KREDÄ° VEREN BANKALAR

Ramazan BayramÄ± yaklaÅŸÄ±rken bankalar kredi faizleri iÃ§in kampanyalar dÃ¼zenlemeye baÅŸladÄ±lar. TEB, ING, QNB, Denizbank, Garanti BBVA, Akbank, Ziraat-VakÄ±f ve Ä°ÅŸ BankasÄ± kredi faiz oranlarÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. 2020 Bayram Kredisi Ã¼rÃ¼nleri; dÃ¼ÅŸÃ¼k faiz oranlarÄ±, indirimli dosya masraflarÄ± ve kÃ¼Ã§Ã¼k taksit tutarlarÄ± ile en cazip ihtiyaÃ§ kredisi fÄ±rsatlarÄ±nÄ± sunuyorlar size! En iyi kredi tekliflerini karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmak ve bu tekliflere baÅŸvurmak ise tamamen Ã¼cretsiz. Her bankanÄ±n bayram kredisi Ã¼rÃ¼nÃ¼ iÃ§in sunduÄŸu kredi faiz oranÄ± farklÄ±. Ä°ÅŸte banka banka tÃ¼m detaylar:

Denizbank,

Ä°ÅŸ BankasÄ±,

VakÄ±flar BankasÄ±,

TÃ¼rkiye Ekonomi BankasÄ±,

T.C. Ziraat BankasÄ±,

Halk BankasÄ±,

Garanti BankasÄ±,

Denizbank,

Odeabank,

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Kampanya olduÄŸundan daha dÃ¼ÅŸÃ¼k faiz Ã¶dersiniz.

Bayrama Ã¶zel erteleme fÄ±rsatÄ±ndan yararlanabilirsiniz.

Kampanya dahilinde dosya masrafÄ± Ã¶demezsiniz.

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Bayram kredisi veren bankalarÄ±n kampanyalarÄ±nÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rabilir, en dÃ¼ÅŸÃ¼k faizi tespit edebilirsiniz.

YÄ±lbaÅŸÄ± ve Ã¶zel gÃ¼nlerde verilen bu krediler bankalarÄ±n mevduat toplam durumlarÄ±na gÃ¶re hesaplanmakta faiz oranlarÄ± ve vadeleri buna gÃ¶re belirlenmektedir.

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