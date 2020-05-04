MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri10 bin lira destek kredisi başvurusu: Halkbank, Vakıfbank Ziraat 36 ay kredi sorgulama ve başvuru ekranı
GeriEkonomi 10 bin lira destek kredisi başvurusu: Halkbank, Vakıfbank Ziraat 36 ay kredi sorgulama ve başvuru ekranı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 04 Mayıs 2020 - 09:58,

10 bin lira destek kredisi başvurusu: Halkbank, Vakıfbank Ziraat 36 ay kredi sorgulama ve başvuru ekranı

6 ay ertelemeli olarak tahsis edilen 10 bin lira destek kredisi başvurusu, birkaç adımda gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Hane halkının toplam geliri ve hanede yaşayan çocuğun bulunup bulunmama durumuna göre değişkenlik gösteren 10 bin lira kredi başvuru sonucu, internet üzerinden sorgulanabiliyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden gerçekleştirilebilen 6 ay ödemesiz 10 bin lira kredi başvurusu, değerlendirme işleminin tamamlanmasıyla birlikte hesaplara tanımlanıyor. Peki, temel ihtiyaç destek kredisi olarak da bilinen 10 bin lira kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte, o detaylar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Bir aydan fazla süredir devam eden 10 bin lira kredi başvurusu için süreç internet üzerinden sürüyor. 6 ay ertelemeli ve ödemesiz döneme sahip olan 10 bin lira temel ihtiyaç kredisi 36 ay vade imkanına sahip olacak. Gelir ibrazı ve hane halkı sayısının belirtilmesi gibi bazı koşulların yerine getirilmesi ile tamamlanabilecek olan Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank 10 bin lira 6 ay ertelemeli kredi başvurusu, internet üzerinden de sorgulanabilecek. Peki, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank 6 ay ödemesiz 10 bin lira temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

10 BİN LİRA KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

10 bin lira kredi başvurusu ile temel ihtiyaç destek kredisi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden başvuru ekranını araştırmaya devam ediyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank aracılığıyla yapılabilecek olan 10 bin lira kredi başvurusu, bankaların internet sitesi üzerinden de kolayca sorgulanabiliyor.

Başvuru yapan hanenin gelir durumunun incelenmesi ile birlikte hesaplara tahsis edilen 10 bin TL temel ihtiyaç destek kredisi, başvuru ve sorgulama ekranı aracılığıyla takip ediliyor. 6 ay ödemesiz olarak çekilecek olan kredi tutarı, 3 bin, 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL seçenekleri ile alınabiliyor.

Başvurular aşağıdaki ekranlar üzerinden yapılacak;

VAKIFBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Detayları okumak ve başvurunuzu sorgulamak için lütfen sonraki sayfaya tıklayınız…

2KREDİ BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR
Abone Olgoogle-news

KREDİ BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kredi başvurusunda bulunan ve durumunu merak eden vatandaşlar için sorgulama ekranı şu şekilde olacak;

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI

VAKIFBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Halkbank başvurularını sorgulamak için Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Krediler à Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama à Başvurularımà Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımları

3RAMAZAN BAYRAMI KREDİ VEREN BANKALAR
Abone Olgoogle-news

RAMAZAN BAYRAMI KREDİ VEREN BANKALAR

Ramazan Bayramı yaklaşırken bankalar kredi faizleri için kampanyalar düzenlemeye başladılar. TEB, ING, QNB, Denizbank, Garanti BBVA, Akbank, Ziraat-Vakıf ve İş Bankası kredi faiz oranları araştırılıyor. 2020 Bayram Kredisi ürünleri; düşük faiz oranları, indirimli dosya masrafları ve küçük taksit tutarları ile en cazip ihtiyaç kredisi fırsatlarını sunuyorlar size! En iyi kredi tekliflerini karşılaştırmak ve bu tekliflere başvurmak ise tamamen ücretsiz. Her bankanın bayram kredisi ürünü için sunduğu kredi faiz oranı farklı. İşte banka banka tüm detaylar:

Denizbank,

İş Bankası,

Vakıflar Bankası,

Türkiye Ekonomi Bankası,

T.C. Ziraat Bankası,

Halk Bankası,

Garanti Bankası,

Denizbank,

Odeabank,

4
Abone Olgoogle-news

Kampanya olduğundan daha düşük faiz ödersiniz.

Bayrama özel erteleme fırsatından yararlanabilirsiniz.

Kampanya dahilinde dosya masrafı ödemezsiniz.

5
Abone Olgoogle-news

Bayram kredisi veren bankaların kampanyalarını karşılaştırabilir, en düşük faizi tespit edebilirsiniz.

Yılbaşı ve özel günlerde verilen bu krediler bankaların mevduat toplam durumlarına göre hesaplanmakta faiz oranları ve vadeleri buna göre belirlenmektedir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi