10 bin lira destek kredisi başvurusu: Halkbank, Vakıfbank Ziraat 36 ay kredi sorgulama ve başvuru ekranı
6 ay ertelemeli olarak tahsis edilen 10 bin lira destek kredisi başvurusu, birkaç adımda gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Hane halkının toplam geliri ve hanede yaşayan çocuğun bulunup bulunmama durumuna göre değişkenlik gösteren 10 bin lira kredi başvuru sonucu, internet üzerinden sorgulanabiliyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden gerçekleştirilebilen 6 ay ödemesiz 10 bin lira kredi başvurusu, değerlendirme işleminin tamamlanmasıyla birlikte hesaplara tanımlanıyor. Peki, temel ihtiyaç destek kredisi olarak da bilinen 10 bin lira kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte, o detaylar
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Bir aydan fazla süredir devam eden 10 bin lira kredi başvurusu için süreç internet üzerinden sürüyor. 6 ay ertelemeli ve ödemesiz döneme sahip olan 10 bin lira temel ihtiyaç kredisi 36 ay vade imkanına sahip olacak. Gelir ibrazı ve hane halkı sayısının belirtilmesi gibi bazı koşulların yerine getirilmesi ile tamamlanabilecek olan Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank 10 bin lira 6 ay ertelemeli kredi başvurusu, internet üzerinden de sorgulanabilecek. Peki, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank 6 ay ödemesiz 10 bin lira temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
10 BİN LİRA KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
10 bin lira kredi başvurusu ile temel ihtiyaç destek kredisi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden başvuru ekranını araştırmaya devam ediyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank aracılığıyla yapılabilecek olan 10 bin lira kredi başvurusu, bankaların internet sitesi üzerinden de kolayca sorgulanabiliyor.
Başvuru yapan hanenin gelir durumunun incelenmesi ile birlikte hesaplara tahsis edilen 10 bin TL temel ihtiyaç destek kredisi, başvuru ve sorgulama ekranı aracılığıyla takip ediliyor. 6 ay ödemesiz olarak çekilecek olan kredi tutarı, 3 bin, 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL seçenekleri ile alınabiliyor.
Başvurular aşağıdaki ekranlar üzerinden yapılacak;
Halkbank başvurularını sorgulamak için Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Krediler à Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama à Başvurularımà Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımları
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RAMAZAN BAYRAMI KREDİ VEREN BANKALAR
Ramazan Bayramı yaklaşırken bankalar kredi faizleri için kampanyalar düzenlemeye başladılar. TEB, ING, QNB, Denizbank, Garanti BBVA, Akbank, Ziraat-Vakıf ve İş Bankası kredi faiz oranları araştırılıyor. 2020 Bayram Kredisi ürünleri; düşük faiz oranları, indirimli dosya masrafları ve küçük taksit tutarları ile en cazip ihtiyaç kredisi fırsatlarını sunuyorlar size! En iyi kredi tekliflerini karşılaştırmak ve bu tekliflere başvurmak ise tamamen ücretsiz. Her bankanın bayram kredisi ürünü için sunduğu kredi faiz oranı farklı. İşte banka banka tüm detaylar:
Denizbank,
İş Bankası,
Vakıflar Bankası,
Türkiye Ekonomi Bankası,
T.C. Ziraat Bankası,
Halk Bankası,
Garanti Bankası,
Denizbank,
Odeabank,
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Kampanya olduğundan daha düşük faiz ödersiniz.
Bayrama özel erteleme fırsatından yararlanabilirsiniz.
Kampanya dahilinde dosya masrafı ödemezsiniz.
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Bayram kredisi veren bankaların kampanyalarını karşılaştırabilir, en düşük faizi tespit edebilirsiniz.
Yılbaşı ve özel günlerde verilen bu krediler bankaların mevduat toplam durumlarına göre hesaplanmakta faiz oranları ve vadeleri buna göre belirlenmektedir.