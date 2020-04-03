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Haber Giriş: 03 Nisan 2020 - 14:30, /

10 aylık bebeğimiz ameliyat oldu ve iyileşti

Ünlü çiftin henüz 10 aylık olan bebeği kalça displazisi (kalça çıkığı) nedeniyle geçirdiği operasyon sonrası iyileşmeye başladı.

SPLASH NEWS, BACKGRID UK, BACKGRID USA, INSTAGRAM

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1İŞTE BİZİM BEBEĞİMİZ

İŞTE BİZİM BEBEĞİMİZ

Ünlü otomobil yarışçısı 40 yaşındaki Jenson Button, nişanlısı Brittny Ward ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Hendrix'in gülümseyen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı.

2BEBEĞİN YÜZÜ GÜLÜYOR

BEBEĞİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Button, 8 aylıkken operasyon geçiren oğlunun iyileşmeye başladığını açıkladı. Minik Hendrix'in kalçasındaki sargılara rağmen gülümseyen yüzü dikkatlerden kaçmadı.

3İKİ AY ÖNCE OPERASYON GEÇİRDİ

İKİ AY ÖNCE OPERASYON GEÇİRDİ

Jenson Button ve Brittny Ward'un oğlu Hendrix, kalça displazisi (kalça çıkığı) nedeniyle 8 aylıkken operasyon geçirmişti. Minik Hendrix gibi bazı bebekler, kalça ekleminin düzgün şekilde gelişmemesi yüzünden bu tür operasyonlar geçirmek durumunda kalabiliyor.

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Tam adı Jenson Alexander Lyons Button olan ünlü Formula 1 pilotu ilk evliliğini 2014 yılında model Jessica Michibata ile yapmışı. Ancak o evlilik sadece bir yıl sürdü. Mutluluğu ise model Brittny Ward da buldu.

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