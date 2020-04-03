10 aylık bebeğimiz ameliyat oldu ve iyileşti

Ünlü çiftin henüz 10 aylık olan bebeği kalça displazisi (kalça çıkığı) nedeniyle geçirdiği operasyon sonrası iyileşmeye başladı.
SPLASH NEWS, BACKGRID UK, BACKGRID USA, INSTAGRAM
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İŞTE BİZİM BEBEĞİMİZ
Ünlü otomobil yarışçısı 40 yaşındaki Jenson Button, nişanlısı Brittny Ward ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Hendrix'in gülümseyen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı.
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BEBEĞİN YÜZÜ GÜLÜYOR
Button, 8 aylıkken operasyon geçiren oğlunun iyileşmeye başladığını açıkladı. Minik Hendrix'in kalçasındaki sargılara rağmen gülümseyen yüzü dikkatlerden kaçmadı.
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İKİ AY ÖNCE OPERASYON GEÇİRDİ
Jenson Button ve Brittny Ward'un oğlu Hendrix, kalça displazisi (kalça çıkığı) nedeniyle 8 aylıkken operasyon geçirmişti. Minik Hendrix gibi bazı bebekler, kalça ekleminin düzgün şekilde gelişmemesi yüzünden bu tür operasyonlar geçirmek durumunda kalabiliyor.
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Tam adı Jenson Alexander Lyons Button olan ünlü Formula 1 pilotu ilk evliliğini 2014 yılında model Jessica Michibata ile yapmışı. Ancak o evlilik sadece bir yıl sürdü. Mutluluğu ise model Brittny Ward da buldu.