10 aylık balayı: Sylvie Meis ile Niclas Castello tatilde
Yıllar önce kanseri yenip yeniden hayata tutunan ünlü model, çiçeği burnunda eşiyle tatilin keyfini çıkarıyor.
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TATİL KEYFİ
Bir dönemin ünlü modellerinden Sylvie Meis ile uzun süredir nişanlı kaldıktan sonra geçen eylül ayında evlendiği Niclas Castello, Fransa'nın gözde tatil beldesi Saint Tropez'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor.
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ROMANTİK ANLAR
42 yaşındaki Sylvie Meis ile aynı zamanda yaşıtı da olan sanatçı Niclas Castello, plajda geçirdikleri zaman içinde balaylarının henüz bitmediğini de gözler önüne serdi. Birlikte denize giren çift, sık sık da birbirlerine sarılıp öpücüklere boğdu.
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KEYİFLİ BİR GÜN
Sylvie Meis ile Niclas Castello, yüzün güneşlendikten sonra kumsalda yürüyüş yaparak mutlu bir tatil gününü tamamladı.
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GEÇEN YIL EVLENDİLER
Sylvie Meis ile Niclas Castello, geçen yıl gerçekleşen düğün için çok sevdikleri Floransa'ya tercih etti.Törene çiftin aileleri ve çok yakın dostları katıldı. Evlilik töreni açık havada yapıldı.
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HER ANIN KEYFİNİ ÇIKARDI
Sylvie Meis törende Galia Lahav tasarımı bir gelinlik giydi. Gelinliğini bir küçük taç ve uzun bir tül duvakla tamamladı. Sylvie Meis, tören öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "'Evet' demeye hiç bu kadar hazır olmamıştım" diye yazdı. Eski model paylaşımında, hayatının büyük aşkıyla evleneceği bu törenin her saniyesini içine sindireceğini de belirtti.
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KANSERİ YENDİ
Meis bir dönem meme kanseriyle mücadele etti. Hastalığı yendikten sonra da yeni bir hayata başladı. Kariyerine model olarak başlayan Sylvie Meis, daha sonra televizyon sunuculuğuna geçiş yaptı. Hollandalı model, yaşamını ve çalışmalarını Almanya'da sürdürüyor.
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ÜNLÜ FUTBOLCUYLA EVLİYDİ
Sylvie Meis, modellik kariyerinin en parlak döneminde futbolcu Rafael van der Vaart ile evlenmişti. Çift bir dönem magazin basınının gündeminden düşmüyordu. Çiftin bu evlilikten Damian adında bir çocuğu oldu. Ancak 2005'de başlayan evliliği 2013 yılında sona erdi.
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ÇAĞDAŞ SANATÇI
Sylvie Meis'in evlendiği Niclas Castello ise bir Alman çağdaş sanatçı. Castello, Almanya'da özellikle "öpücük" adlı heykeliyle tanınıyor. Meis bir süre sonra moda kariyerinden uzaklaşıp televizyon dünyasına adım etti. Alman kanallarında TV sunuculuğu yapıyor.