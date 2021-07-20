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Magazin
FOTOĞRAFLAR: SPLASH NEWS
Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 - 10:58 | 

10 aylık balayı: Sylvie Meis ile Niclas Castello tatilde

Yıllar önce kanseri yenip yeniden hayata tutunan ünlü model, çiçeği burnunda eşiyle tatilin keyfini çıkarıyor.

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1TATİL KEYFİ

TATİL KEYFİ

Bir dönemin ünlü modellerinden Sylvie Meis ile uzun süredir nişanlı kaldıktan sonra geçen eylül ayında evlendiği Niclas Castello, Fransa'nın gözde tatil beldesi Saint Tropez'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor. 

2ROMANTİK ANLAR

ROMANTİK ANLAR

42 yaşındaki Sylvie Meis ile aynı zamanda yaşıtı da olan sanatçı Niclas Castello, plajda geçirdikleri zaman içinde balaylarının henüz bitmediğini de gözler önüne serdi. Birlikte denize giren çift, sık sık da birbirlerine sarılıp öpücüklere boğdu.

3KEYİFLİ BİR GÜN

KEYİFLİ BİR GÜN

Sylvie Meis ile Niclas Castello, yüzün güneşlendikten sonra kumsalda yürüyüş yaparak mutlu bir tatil gününü tamamladı.

4GEÇEN YIL EVLENDİLER

GEÇEN YIL EVLENDİLER

Sylvie Meis ile Niclas Castello, geçen yıl gerçekleşen düğün için çok sevdikleri Floransa'ya tercih etti.Törene çiftin aileleri ve çok yakın dostları katıldı. Evlilik töreni açık havada yapıldı.

5HER ANIN KEYFİNİ ÇIKARDI

HER ANIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Sylvie Meis törende Galia Lahav tasarımı bir gelinlik giydi. Gelinliğini bir küçük taç ve uzun bir tül duvakla tamamladı. Sylvie Meis, tören öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "'Evet' demeye hiç bu kadar hazır olmamıştım" diye yazdı. Eski model paylaşımında, hayatının büyük aşkıyla evleneceği bu törenin her saniyesini içine sindireceğini de belirtti.

6KANSERİ YENDİ

KANSERİ YENDİ

Meis bir dönem meme kanseriyle mücadele etti. Hastalığı yendikten sonra da yeni bir hayata başladı. Kariyerine model olarak başlayan Sylvie Meis, daha sonra televizyon sunuculuğuna geçiş yaptı. Hollandalı model, yaşamını ve çalışmalarını Almanya'da sürdürüyor.

7ÜNLÜ FUTBOLCUYLA EVLİYDİ

ÜNLÜ FUTBOLCUYLA EVLİYDİ

Sylvie Meis, modellik kariyerinin en parlak döneminde futbolcu Rafael van der Vaart ile evlenmişti. Çift bir dönem magazin basınının gündeminden düşmüyordu. Çiftin bu evlilikten Damian adında bir çocuğu oldu. Ancak 2005'de başlayan evliliği 2013 yılında sona erdi.

8ÇAĞDAŞ SANATÇI

ÇAĞDAŞ SANATÇI

Sylvie Meis'in evlendiği Niclas Castello ise bir Alman çağdaş sanatçı. Castello, Almanya'da özellikle "öpücük" adlı heykeliyle tanınıyor. Meis bir süre sonra moda kariyerinden uzaklaşıp televizyon dünyasına adım etti. Alman kanallarında TV sunuculuğu yapıyor. 

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