10 Aralık altın fiyatları: Altın fiyatları bugün ne kadar (CANLI)... Gözler 16:30'a çevrildi... İşte ons altında son dakika gelişmeleri

ABD ENFLASYON RAKAMI KRİTİK ÖNEMDE OLACAK

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı



Kasım ayının ilk yarısında yükselişlerin etkili olduğu ons altında kasım ayının ikinci yarısında satış baskısının artış kaydettiği ve aşağı yönlü bir fiyatlamanın etkili olduğu görüldü. Güney Afrika’da tespit edilen ve Omicron olarak isimlendirilen yeni varyant salgın kaynaklı endişeleri artırırken, ilk fiyatlamalarda güvenli liman talebini de artıran bir gelişme oldu.



Yeni varyantın daha hızlı bulaştığına ilişkin açıklamalar gelirken, henüz yeni varyantın daha ağır semptomlara neden olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı. Yeni varyantın taşıdığı çok sayıda mutasyona rağmen korkulduğu gibi ağır seyretmiyor oluşu sevindirici bir gelişme olurken, önümüzdeki günlerde bu husustaki gelişmeler yakından takip edilecektir.



Piyasalar tarafında korku yaratan bir diğer konu ise aşıların yeni varyanta karşı etkisiz kalabileceği konusuydu. İlk sonuçlara göre üç doz BioNTech aşısının Omikron varyantına karşı koruma sağladığının açıklanması da piyasaları rahatlattı. Bu hafta salgın kaynaklı endişelerin bir miktar yatıştığı ve risk iştahının güç kazandığı görülüyor.



Güvenli liman talebinin zayıflaması da ons altında dalgalı ve kararsız görünümün devam etmesine yol açıyor. Yine de salgın kaynaklı riskler ve endişeler varlığını sürdürüyor. Yeni varyantın hızlı bulaşıyor olması ve kış aylarının da gelmesiyle birlikte vaka sayılarında gözlenebilecek artış ek tedbirleri ve kısıtlamaları gündeme getirebilir. Bu durumda zaman zaman risk iştahı üzerinde baskı oluşturabilir. Salgın kaynaklı gelişmelerin yanında küresel çapta enflasyonist görünüm ve merkez bankalarının sıkılaşma eğilimleri gündemdeki yerini ve önemini koruyor.