10 Aralık 2016'da ne olmuştu? Vodafone Arena saldırısında hayatını kaybedenler anılıyor

10 Aralık 2016 şehitleri
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Berkay Akbaş, Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu, Vodafone Arena'dan Sorumlu Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu, polis memuru Adem Oğuz', Polis Memuru Okan Doğan, Akhisarlı polis memuru Ali Aksoy, Emniyet Amiri Kadir Yıldırım, polis memuru İlker Uylaş, polis memuru Hasan Bilgin, polis memuru Durmuş Öcal (21)Çorumlu polis Mehmet Zengin, Soner İdil (27, Van), Emre Horoz (Konya), Mehmet Taş, Uğur Ürker, Mustafa Kemal Devrilmez (Yozgat) Çetin Sarıkaya (Ankara) Oğuzhan Duyar, Hamdi Dikmen, Hüseyin Dalkılıç, Süleyman Sorkut (Şanlıurfa), Mustafa Öztürk (Samsun), Adem Serin (Gaziantep), Yasin İke, Mehmet Atıcı, Soner İdil, Mustafa Öztürk, Murat Yılmaz (Muş), Metin Düzgün (Konya), Hasan Bilgin (Zonguldak), Hamit Şahin