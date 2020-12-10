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Haber Giriş: 10 Aralık 2020 - 09:22 | 

10 Aralık 2016'da ne olmuştu? Vodafone Arena saldırısında hayatını kaybedenler anılıyor

10 Aralık 2016'daki patlamanın yıl dönümü unutulmadı. Vodafone Arena Stadı yakınlarında düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda büyük bir kısmı emniyet mensubu olmak üzere pek çok vatandaşımız yaralanmış ve hayatını kaybedenler olmuştu. Vodafone Arena saldırısında yaşananlar, sosyal medya platformları üzerinden bir kez daha hatırlatılıyor. Peki, 10 Aralık 2016'da ne olmuştu? İşte kara günde yaşananlar…

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Bugün, Vodafone Arane’da düzenlenen bombalı saldırının 4’ncü yıl dönümü. İstanbul Dolmabahçe'de bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında 10 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda, 36'sı emniyet mensubu, sekizi sivil en az 44 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı, Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) örgütü üstlendi.

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Patlamalardan ilki TSİ 22.29'da yaşandı ve stadın güney tarafındaki ana cadde üzerinde bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildi.

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İkincisi ise Maçka Parkı'nda toplanan maçta görevli çevik kuvvet polislerinin arasına girmeye çalışan bir intihar bombacısının üzerindeki patlayıcı düzeneği patlatmasıyla yaşandı.

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10 Aralık 2016 şehitleri

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Berkay Akbaş, Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu, Vodafone Arena'dan Sorumlu Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu, polis memuru Adem Oğuz', Polis Memuru Okan Doğan, Akhisarlı polis memuru Ali Aksoy, Emniyet Amiri Kadir Yıldırım, polis memuru İlker Uylaş, polis memuru Hasan Bilgin, polis memuru Durmuş Öcal (21)Çorumlu polis Mehmet Zengin, Soner İdil (27, Van), Emre Horoz (Konya), Mehmet Taş, Uğur Ürker, Mustafa Kemal Devrilmez (Yozgat) Çetin Sarıkaya (Ankara) Oğuzhan Duyar, Hamdi Dikmen, Hüseyin Dalkılıç, Süleyman Sorkut (Şanlıurfa), Mustafa Öztürk (Samsun), Adem Serin (Gaziantep), Yasin İke, Mehmet Atıcı, Soner İdil, Mustafa Öztürk, Murat Yılmaz (Muş), Metin Düzgün (Konya), Hasan Bilgin (Zonguldak), Hamit Şahin

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