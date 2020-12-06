1 yılda 3 kez taşınan Hazal Kaya: Yeni evin ışığı kötü
İşte Türkiye'nin ünlü isimleri ve yaşadıkları muhteşem evler...
EVİN IŞIĞI KÖTÜ, NE YAPACAĞIZ
Hazal Kaya, 8 aylık hamileyken bu evde yangın çıktı. Çift geçen ağustosta geçici olarak Acarkent’te villa kiraladı. Kısa süre önce de hayallerine göre bir ev bulup satın aldılar. Bir yılda üçüncü kez taşınma telaşına giren Hazal Kaya, Instagram’dan yaptığı paylaşımda “Bence de tebdil-i mekanda fayda var. Neyse konu bu değil. Yeni evin ışığı kötü, ne yapacağız?” diye dert yandı.
Eda Taşpınar 2015’ten bu yana her yıl mayıs-eylül arasında Yunanistan- Mikonos’ta tatil yapıyordu. Pandemi nedeniyle bu yıl adadaki evine gidemedi.
EVİ MERAK EDİLİYORDU
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