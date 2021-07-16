1. sınıflar ve okul öncesi sınıflar ne zaman açılacak? 2021-2022 eğitim öğretim takvimi ile okula uyum haftasını açıkladı

1. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? sorusu MEB tarafından yanıtlandı. Bakanlık geçtiğimiz hafta yayınladığı yazılı açıklama ile okulların açılış tarihini duyurdu. Uzun bir sürenin ardından okullarda yüz yüze eğitim için hazırlıklar başladı. Bu yılki takvimine göre 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için okullar 31 Ağustos'ta başlayacak.