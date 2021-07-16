1. sınıflar ve okul öncesi sınıflar ne zaman açılacak? 2021-2022 eğitim öğretim takvimi ile okula uyum haftasını açıkladı
1. sınıflar ve ana sınıfları için okulların ne zaman açılacağı temmuz ayı ilerlerken gündemde yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler bu sene de okula uyum haftası kapsamında erken ders başı yapacaklar. Veli ve öğrencileri yakından ilgilendiren Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve liseler için başlayacak. Peki, 1. sınıflar ne zaman açılacak? İşte, birinci sınıfların ve diğer kademeler için yeni eğitim öğretim takvimi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
1. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? sorusu MEB tarafından yanıtlandı. Bakanlık geçtiğimiz hafta yayınladığı yazılı açıklama ile okulların açılış tarihini duyurdu. Uzun bir sürenin ardından okullarda yüz yüze eğitim için hazırlıklar başladı. Bu yılki takvimine göre 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için okullar 31 Ağustos'ta başlayacak.
2
OKULA UYUM HAFTASI NE ZAMAN?
Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.
Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
3
DİĞER SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
4
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
5
Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek.