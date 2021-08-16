Gündem Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 - 23:35 | 16 Ağustos 2021 - 23:35

1. sınıflar ve anaokulları ne zaman açılacak? 2021 okula uyum haftası tarihleri belli oldu

Okulların açılacağı tarih, yaz tatilinin bitmesine az bir süre kala öğrenciler tarafından beklenmeye başlandı. Pandemi sonrası yüz yüze eğitim için MEB hazırlıklarına hız verirken, iki bakandan peş peşe dikkat çeken açıklamalar geldi. Milli Eğitim Bakanı Özer ve Sağlık Bakanı Koca tarafından yapılan değerlendirmelere göre okullar planlanan tarihlerde yüz yüze açılacak. 1. sınıflar ve anaokulları her yıl olduğu gibi bu sene de bir hafta erken ders başı yapacaklar. Peki, 1. sınıflar ve anaokulları ne zaman açılacak? İşte, 2021 okula uyum haftası tarihleri ve konuyla ilgili bilgiler.