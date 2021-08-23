1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? İşte uyum haftası tarih bilgisi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 6 Eylül'de yüz yüze başlayacak eğitim dönemi öncesi, merak edilen hususlardan biri de geçmiş yıllarda uygulanan uyum haftası ile ilgili oldu. İlk kez okula başlayacak öğrenciler, geçtiğimiz yıllarda erken tarihte ders başı yapıyordu. İşte, "1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı...