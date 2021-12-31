1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? İşte otobüs, metro, Marmaray ve metrobüste 1 Ocak tarifesi
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde toplu ulaşım araçlarının, yeni yılın ilk tatil günü olan 1 Ocak Cumartesi günü ücretsiz hizmet verip vermeyecekleri merak konusu oldu. Öte yandan yılbaşında yaşanacak yoğunluk nedeniyle, toplu ulaşım araçları da 24 saat çalışacak ve ek seferler konulacak. Peki, 1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
Otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray için açıklama yapan İBB, toplu taşıma araçlarının yeni yılın ilk tatil günü 1 Ocak Cumartesi günü ücretsiz hizmet vereceğin duyurdu. Ankara'da ise EGO otobüslerinde ise 31 Aralık Cuma günü saat 00.00’dan, 1 Ocak 2022 Cumartesi günü gece saat 03.00’e kadar düzenlemeler yapıldı. Alınan karara göre bugün İstanbul'da yeni yılın ilk günü ulaşım ücretsiz olarak sağlanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)’den yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun teklifi ve İBB Meclisi’nin onayıyla, İstanbul’da son 2 yıldır dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verdiği ve yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2022 Cumartesi günü de toplu taşıma ücretsiz olacağı bildirildi.