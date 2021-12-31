1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? İşte otobüs, metro, Marmaray ve metrobüste 1 Ocak tarifesi

Otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray için açıklama yapan İBB, toplu taşıma araçlarının yeni yılın ilk tatil günü 1 Ocak Cumartesi günü ücretsiz hizmet vereceğin duyurdu. Ankara'da ise EGO otobüslerinde ise 31 Aralık Cuma günü saat 00.00’dan, 1 Ocak 2022 Cumartesi günü gece saat 03.00’e kadar düzenlemeler yapıldı. Alınan karara göre bugün İstanbul'da yeni yılın ilk günü ulaşım ücretsiz olarak sağlanacak.