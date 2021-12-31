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Haber Giriş: 31 Aralık 2021 - 11:31 | 

1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? İşte otobüs, metro, Marmaray ve metrobüste 1 Ocak tarifesi

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde toplu ulaşım araçlarının, yeni yılın ilk tatil günü olan 1 Ocak Cumartesi günü ücretsiz hizmet verip vermeyecekleri merak konusu oldu. Öte yandan yılbaşında yaşanacak yoğunluk nedeniyle, toplu ulaşım araçları da 24 saat çalışacak ve ek seferler konulacak. Peki, 1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi?

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Otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray için açıklama yapan İBB, toplu taşıma araçlarının yeni yılın ilk tatil günü 1 Ocak Cumartesi günü ücretsiz hizmet vereceğin duyurdu. Ankara'da ise EGO otobüslerinde ise 31 Aralık Cuma günü saat 00.00’dan, 1 Ocak 2022 Cumartesi günü gece saat 03.00’e kadar düzenlemeler yapıldı. Alınan karara göre bugün İstanbul'da yeni yılın ilk günü ulaşım ücretsiz olarak sağlanacak.
21 OCAKTA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ

1 OCAK'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul’da toplu ulaşım araçları, yeni yılın ilk tatil günü olan 1 Ocak Cumartesi günü ücretsiz hizmet verecek. Yılbaşında yaşanacak yoğunluk nedeniyle, toplu ulaşım araçları da 24 saat çalışacak ve ek seferler konulacak.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)’den yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun teklifi ve İBB Meclisi’nin onayıyla, İstanbul’da son 2 yıldır dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verdiği ve yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2022 Cumartesi günü de toplu taşıma ücretsiz olacağı bildirildi.
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