1 Ocak'ta otobüs metro, Marmaray ve metrobüs ücretsiz mi? Yeni yılın ilk günü İETT toplu taşıma bedava mı? Açıklama geldi

71 GÜZERGÂHTA 116 OTOBÜS SEFERİ

EGO otobüslerinde ise 31 Aralık Cuma günü saat 00.00’dan, 1 Ocak 2022 Cumartesi günü gece saat 03.00’e kadar düzenlemeler yapıldı. Metro ve ANKARAY’ın son sefer saatlerine uygun olarak 43 metro ring güzergâhında saat 02.30’a kadar 88 adet, 28 gece servisi güzergâhında saat 03.00’e kadar 28 adet olmak üzere toplam 71 güzergâhta 116 adet ilave otobüs servis planlaması yapıldı. EGO Genel Müdürlüğü, saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezleri’nce anlık olarak yapılacak gözetimlerde yolcu yoğunluğuna göre, vatandaşların mağdur olmamaları için hemen ilave otobüs ve tren servisleri verileceğini de açıkladı.