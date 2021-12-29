1 Ocak'ta otobüs metro, Marmaray ve metrobüs ücretsiz mi? Yeni yılın ilk günü İETT toplu taşıma bedava mı? Açıklama geldi
1 Ocak'ta İETT toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı, yeni yıl öncesi başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere 81 ilde gündeme geldi. Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Cumartesi günü otobüs metro, metrobüs, vapur, Marmaray gibi toplu ulaşım araçlarını kullanacak olanlar için ücret tarifesi belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)’den yapılan açıklamada, 31 Aralık yılbaşı gecesi otobüs ve metro seferleri 24 saat hizmet vereceği bildirildi. Başkent'te ise Metro ve ANKARAY cuma gece saat 02.00’ye kadar hizmet verecek. Peki, 1 Ocak'ta otobüs metro, Marmaray ve metrobüs ücretsiz mi? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray için açıklama yapan İBB, toplu taşıma araçlarının yeni yılın ilk tatil günü 1 Ocak Cumartesi günü ücretsiz hizmet vereceğin duyurdu. Ankara'da ise EGO otobüslerinde ise 31 Aralık Cuma günü saat 00.00’dan, 1 Ocak 2022 Cumartesi günü gece saat 03.00’e kadar düzenlemeler yapıldı. Alınan karara göre bugün İstanbul'da yeni yılın ilk günü ulaşım ücretsiz olarak sağlanacak.
1 OCAK'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul’da toplu ulaşım araçları, yeni yılın ilk tatil günü olan 1 Ocak Cumartesi günü ücretsiz hizmet verecek. Yılbaşında yaşanacak yoğunluk nedeniyle, toplu ulaşım araçları da 24 saat çalışacak ve ek seferler konulacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)’den yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun teklifi ve İBB Meclisi’nin onayıyla, İstanbul’da son 2 yıldır dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verdiği ve yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2022 Cumartesi günü de toplu taşıma ücretsiz olacağı bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)’den yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun teklifi ve İBB Meclisi’nin onayıyla, İstanbul’da son 2 yıldır dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verdiği ve yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2022 Cumartesi günü de toplu taşıma ücretsiz olacağı bildirildi.
Açıklamaya göre ayrıca, yılbaşı gecesinin yoğunluğu göz önünde bulundurularak, otobüs ve metro seferleri 24 saat hizmet verecek. İETT, yılbaşı gecesi normal gece hatlarıyla beraber 15 ayrı hatta 186 sefer düzenleyecek. 24 saat hizmet veren metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 125 sefer daha yapılacak.
ANKARA'DA TOPLU TAŞIMAYA YILBAŞI DÜZENLEMESİ
EGO Genel Müdürlüğü, yılbaşı gecesi toplu taşımada sıkıntı yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı. EGO’nun yılbaşı sefer düzenlemesinin ayrıntıları da belli oldu. EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruya göre 31 Aralık Cuma yılbaşı gecesi, Koru-OSB/Törekent metro hattında son trenler OSB/Törekent İstasyonu’ndan saat 01.10’da, Koru İstasyonu’ndan saat 01.35’te hareket edecek. Trenler Kızılay İstasyonu’ndan ise her iki yöne saat 02.00’de hareket edecek.
Keçiören metrosunda ise son trenler Şehitler İstasyonu’ndan saat 01.50’de, Atatürk Kültür Merkezi(AKM) İstasyonu’ndan saat 02.15’te hareket edecek. Keçiören hattından gelip Koru yönüne gidecek olan yolcuların Şehitler İstasyonu’ndan saat 01.25’te, OSB/Törekent yönüne gidecek olan yolcuların ise Şehitler İstasyonu’ndan saat 01.40’ta hareket eden trenlere binmeleri gerekiyor. ANKARAY’da ise son trenler, AŞTİ İstasyonu’ndan 01.50’de, Dikimevi İstasyonu’ndan 01.55’te sefere çıkacak. ANKARAY, Kızılay İstasyonu’ndan her iki yöne saat 02.00’de hareket edecek.
71 GÜZERGÂHTA 116 OTOBÜS SEFERİ
EGO otobüslerinde ise 31 Aralık Cuma günü saat 00.00’dan, 1 Ocak 2022 Cumartesi günü gece saat 03.00’e kadar düzenlemeler yapıldı. Metro ve ANKARAY’ın son sefer saatlerine uygun olarak 43 metro ring güzergâhında saat 02.30’a kadar 88 adet, 28 gece servisi güzergâhında saat 03.00’e kadar 28 adet olmak üzere toplam 71 güzergâhta 116 adet ilave otobüs servis planlaması yapıldı. EGO Genel Müdürlüğü, saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezleri’nce anlık olarak yapılacak gözetimlerde yolcu yoğunluğuna göre, vatandaşların mağdur olmamaları için hemen ilave otobüs ve tren servisleri verileceğini de açıkladı.