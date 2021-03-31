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Haber Giriş: 31 Mart 2021 - 10:13 | 

1 Nisan şakaları için seçenekler.. İşte en iyi, komik 1 Nisan şakaları

1 Nisan şakaları, şaka gününe az bir zaman kala yoğun ilgi görüyor. 1 Nisan'ın geçmişi 16'ncı yüzyıla kadar dayanıyor. Günün bu özelliği kazanmasıyla ilgili çeşitli rivayetler anlatılıyor. O rivayetlerden en yaygın olanı ise Fransa’ya ait olanıdır. İşte sevdiklerinize yapabileceğiniz en komik 1 Nisan şakaları için seçenekler

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1

1 Nisan Şaka Günü için geri sayım başladı. Her yıl 1 Nisan’da sevgiliye, aileye ve arkadaşı yapılacak şakalar yoğun ilgi görüyor. 1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı ve bazıları kutlamalarına devam etti. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler.

2EN KOMİK 1 NİSAN SEÇENEKLERİ

EN KOMİK 1 NİSAN SEÇENEKLERİ

Kurban olarak seçtiğiniz iş arkadaşınızın oturduğu koltuğun altına hava korna bağlayın, ya da koltuğa Japon yapıştırıcısı da sürebilirsiniz. Tercih sizin!

Fare ya da yılan gibi hayvanlardan korkan tanıdıklarınız için, bu hayvanların oyuncağını bulup arkadaşlarınıza ufak çaplı bir kriz yaşatabilirsiniz.

Yine bir hayata küstürme şakası daha! Bulabileceğiniz herhangi bir iştah açan tatlının için bir şırınga yardımıyla mayonezle doldurun!

3

ÜNLÜ ŞAKASI

Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.

SOYA SOSU ŞAKASI

Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece annenizi yanıltabilirsiniz.

DİŞ MACUNU ŞAKASI

Kremalı bisküvilerin içindeki kremaların çıkartıp diş macunu koyun, kardeşinizin ağzının alacağı şekli keyifle izleyin.

GIDA BOYASI ŞAKASI

Ev arkadaşınızın, şampuanı ya da diş macununa gıda boyası koyarak sabah sabah unutamayacağı bir şaka yapabilirsiniz

4

SOĞANDAN ELMA ŞEKERİ

Kuru soğana elma şekeri süsü verip kardeşinize ve aile üyelerine şaka yapabilirsiniz.

KAĞIT BÖCEK

Abajurun içine girmiş kağıttan böcek anneniz için oldukça korkutucu olacaktır.

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