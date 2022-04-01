1 NİSAN ŞAKALARI 2022: Arkadaşa, kardeşe, anneye komik 1 Nisan şakası

1 Nisan Şaka gününü bu yıl şakasız geçirmek istemeyenler, sevdikleri insanlara yapabilecekleri 1 Nisan şakalarını araştırıyor. Geçtiğimiz yıl korona virüs önlemleri nedeniyle 1 Nisan şakaları kısıtlı alanda yapılabilmişti. Peki, 1 Nisan'da neden şaka yapılıyor? Evde yapabileceğiniz en ilginç ve komik 1 Nisan şakaları neler? Sevgiliye, eşe, anneye 1 Nisan şakaları için örnekler...
Nisan 1 veya Nisan Balığı, Hollanda, Belçika, Kanada, ABD, İsviçre, Japonya dahil dünyanın pek çok yerinde tanınmaktadır. Nisan 1 ile ilgili başka bir efsane de Pagan kültüründe 1 Nisan'da kutlanan Fous bayramıdır. Antik Roma'da Hilarya adıyla benzer bir bayram da kutlanmaktadır. Hindistan'da ise bu bayram 31 Mart'ta Holi adıyla kutlanmaktadır.
1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan'a "aptallar günü" adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. Yıllar sonra Ocak ayının yılın ilk ayı olmasına alışılınca, Fransızlar 1 Nisan gününü kültürlerinin bir parçası görerek devam ettirdiler. Oradan da bütün dünyaya bir şaka günü olarak yayıldı.
ÜNLÜ ŞAKASI
Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.
SOYA SOSU ŞAKASI
Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece annenizi yanıltabilirsiniz.
DİŞ MACUNU ŞAKASI
Kremalı bisküvilerin içindeki kremaların çıkartıp diş macunu koyun, kardeşinizin ağzının alacağı şekli keyifle izleyin.
GIDA BOYASI ŞAKASI
Ev arkadaşınızın, şampuanı ya da diş macununa gıda boyası koyarak sabah sabah unutamayacağı bir şaka yapabilirsiniz.
SOĞANDAN ELMA ŞEKERİ
Kuru soğana elma şekeri süsü verip kardeşinize ve aile üyelerine şaka yapabilirsiniz.
KAĞIT BÖCEK
Abajurun içine girmiş kağıttan böcek anneniz için oldukça korkutucu olacaktır.