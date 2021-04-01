1 Nisan Koronavirüs tablosu günlük vaka sayıları.. Türkiye corona virüs vaka sayıları 40 bin sınırında.. İşte il il koronavirüs risk haritası ve son durum
1 Nisan koronavirüs tablosunda son durum Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bilgiler ile yayınlanmaya devam ediyor. Koronavirüs vaka sayıları son haftalarda ciddi artış gösterirken, düşük ve orta riskli illerin bir çoğu kırmızı renkli iller arasında yer aldı. Yayınlanan son risk haritasında bakıldığında 81 kent arasında düşük riskli 'mavi' kategoride yer alan tek şehir ise Şırnak oldu. Koronavirüs önlemleri ile yeni kararlar Türkiye genelinde hayata geçirildi. Sağlık Bakanlığı ise uyarılara uyulması konusunu yineledi. İllere göre haftalık vaka sayılarında ise İstanbul'daki yükseliş dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 1 Nisan koronavirüs tablosunda günlük vaka sayısı 40 bin 806 oldu. İşte il il 1 Nisan koronavirüs risk haritasında son durum..
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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük vaka sayısı tablosu covid19.saglik.gov.tr internet sitesinden paylaşıldı. Ağır hasta sayısı 2 bin 135 oldu, 40 bin 806 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan yüksek riskli 'kırmızı' kategorideki şehir sayısı 58'e çıkarken, İstanbul, Ankara ve İzmir bu kategoride yer aldı. Türkiye'nin doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinde düşük riskli 'mavi' kategorideki Şırnak dışındaki tüm kentlerde renk değişti.
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1 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSUNDA YÜKSELİŞ
Sağlık Bakanlığı 1 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Vaka sayılarının artış gösterdiği tabloda bugün testi pozitif çıkan kişi sayısı 40 bin 806 oldu. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı. 176 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 135 oldu, 20 bin 817 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 35 bin 43'e yükseldi
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31 MART VAKA TABLOSU
31 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 12 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 302 kişinin testi pozitif çıktı, 152 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 82 oldu, 19 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 14 bin 226'ya yükseldi.
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30 Mart koronavirüs vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 54 oldu, 19 bin 925 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 995 bin 33'e yükseldi.
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29 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 511 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1998 oldu, 18 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 975 bin 108'e yükseldi.
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 220 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 58 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1305 oldu.
Son 24 saatte 17 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 957 bin 93'e yükseldi. Test sayısı 37 milyon 877 bin 236'ya ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 208 bin 173, vefat sayısı 31 bin 76, ağır hasta sayısı 1968 oldu.
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Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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60 yaş üzeri ve eşleri ile risk grubundaki bazı hastalar için aşı randevuları açıldı
Türkiye'de 14 Ocak'ta sağlık çalışanları ile başlayan toplumsal aşılamada, yeni bir aşamaya geçilerek 60 yaş üzeri vatandaşlar ile eşleri sisteme tanımlandı.
Risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastalar, down sendromu tanısı olanlar ile immuno supresif tedavi alanlar da bu aşamada öncelikli aşı olabilecek.
Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak. Kriterlere uygun olanlar, e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek aşı durumunu öğrenebilecek ve randevularını Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden alabilecek.
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13-19 MART İL İL RİSK HARİTASI
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs risk haritasında illerimizdeki son durum açıklandı. 13-19 Mart tarihi aralığındaki raporda özellikle Karadeniz bölgesindeki artış dikkat çekerken, İstanbul ve çevre illerinde de günlük vaka sayılarında artış olduğu görülüyor.
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RİSK HARİTASI GÜNCELLECENEK Mİ?
Son yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada illerin risk durumunu açıklamış ve yerinde karar dönemi ile birlikte Çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli illerimizi verilen renklerle açıklamıştı. Bugün yapılacak Kabine toplantısının ardından illerimizdeki son verilere göre güncelleme olacağı gelen ilk bilgiler arasında yer alıyor.
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RESTORANLAR KAPATILACAK MI ?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak olan kabine toplantısının başlıkları belli olmaya başladı. Uzmanlar, konuyla ilgili CNN Türk ekranlarında önemli açıklamalarda bulunurken, restoranların kapatılması, seyahat yasağı ve Ramazan'a özel tedbir düzenlemeyle ilgili bir çok konuyu değerlendirdi.
“Vaka sayılarındaki artışla beraber risk haritasındaki güncellemeyle birlikte restoranların tekrar paket servise geri dönmesi gündeme gelebilir.
Restoranların kapatılmasına yönelik gelişmeler gündeme gelebilir. Yüksek riskli illerde tekrar paket servise dönebilir bu konu hakkında bilim kurulunun bazı önerileri vardı.
Ramazan ayı yaklaşıyor Ramazan ayına ek tedbirler olur mu ? Vatandaşların iftar ve sahurlarda toplanması riski artırıyordu. Ramazan ayıyla birlikte tedbirlerin bir miktar artırılması konuşuluyor. “