1 Nisan A101 aktüel kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel ürünleri
A101 aktüel kataloğu yayımlandı. A101 markete her hafta yeni fırsatlar geliyor. Bu ürünleri almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 1 Nisan A101 aktüel kataloğu içerisinde 65UL2063DT 65 ultra HD smart led tv 5.699 TL, cep telefonu 1.299 TL, termosifon 749 TL, çubuk blender 119 TL, elektrikli cezve 39,95 TL, araç tipi el süpürgesi 49,95 TL, araç içi yol kayıt ve park kamerası 189,95 TL fiyatı ile yer alıyor.
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A101 markete her hafta perşembe günleri yeni fırsatlar geliyor. Bugün raflara birçok yeni ürün eklendi. A101’e bugün gelen ürünler arasında çalışma masası 119 TL, dekoratif raf ve sehpa seti 179 TL, rattan görünümlü cam tablalı masa ve 4 sandalye seti 1.499 TL, metal oturma grubu 2.399 TL, askılı salıncak 1.499 TL, yatarlı 3 kişilik salıncak 1.999 TL fiyatı ile bulunuyor.