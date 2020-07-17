1 milyon yazılımcı projesi nedir? 1 milyon yazılımcı başvuru ekranı
1 Milyon Yazılımcı projesi başvuruları devam ediyor. Türkiye'nin 1 milyon yazılımcı hedefi koyduğu projede, yıl sonuna kadar 100'ün üzerine çıkacak eğitimlerle sektöre personel istihdamı sağlanacak. BTK Akademi Online Eğitim Portalı’ndan ücretsiz verilen eğitimi almak isteyen her Türk vatandaşı, portala e-Devlet üzerinden giriş sağlayabiliyor. Peki, 1 milyon yazılımcı projesi nedir? İşte, 1 Milyon Yazılımcı başvuru ekranı ve başvurularla ilgili ayrıntılar.
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Türkiye'nin yazılımcı sayısını arttırmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "1 Milyon Yazılımcı Projesi" geçtiğimiz haftalarda başlatıldı. Online Eğitim Portalına ise "btkakademi.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor. Eğitimlerin ücretsiz verildiği BTK Akademi Online Eğitim Portalına, e-Devlet şifresiyle giriş yapılıyor. Kullanıcılar, sistem yöneticilerinin katalogda görülmesini istedikleri eğitimleri görüntüleyebilecek, katalog eğitimlerinden istediklerine kayıt olabilecek.
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BAKAN ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı projesine 31 yeni eğitimin eklendiğini, eğitim sayısının 62’ye, eğitim süresinin ise 1422 saate yükseldiğini açıkladı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Milyon Yazılımcı Projesi’ne 31 yeni eğitim eklenerek, eğitim sayısı 62’ye, eğitim süresi 1422 saate yükseldi. Yıl sonu eğitim sayısı hedefi 100’den 143’e çıkarıldı. @btkakademi’deki eğitimlerimizi takipte kalın gençler" ifadelerini kullandı.
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BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Uygulama girişi “https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/login” linki üzerinden yapılmaktadır. Uygulamaya üyeliğiniz bulunmuyor ise web adresine giriş yapıldığında ekranda bulunan Kayıt Ol butonuna basılır.
Kullanıcı kayıt ekranında Eski Kimlik Bilgileri ile Kayıt (T.C. Eski nüfus cüzdanına ait bilgiler ile) ve Yeni Kimlik Bilgileri ile Kayıt (T.C. Eski nüfus cüzdanına ait bilgiler ile) olmak üzere iki(2) seçenek görüntülenir. Kullanıcı kimliğine uygun kayıt tipini işaretleyerek ileri butonuna basar.
Eski Kimlik Bilgileri ile Kullanıcı Kayıt Ekranı:Ekranda T.C. Kimlik No, Cilt No, Aile Sıra No ve Sıra No giriş alanları gözlemlenir. Kimlik üzerinde bulunduğu hali ile bilgilerin tamamı doldurulmalıdır. Ekranda bulunan soru işaretinin üzerinegelindiğinde ekranda kimlik üzerinde bilgilerin bulunduğu alanlar görüntülenebilir.
Bilgi giriş yapıldıktan sonra İleri butonuna basılır. Seçimi değiştirmek için Geri butonuna basılarak bir önceki ekrana dönülebilir.
İleri butonuna basıldığında Kullanıcı Kayıt bilgileri ekranına geçilir. Ekranda e-posta, e-posta tekrar, Cep Telefonu, Yaşadığınız Şehir, Çalışma Şekli giriş alanları ve “Başvurunuza ilişkin tüm bilgilendirmeler e-posta adresinize iletilecektir. Lütfen e-posta adresinizin doğruluğundan emin olun.” uyarısı gözlemlenir.
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Ekranda yer alan tüm bilgiler doldurulduktan sonra Kayıt Ol butonuna basılır.
Ekranda “Kaydınız başarı ile alınmıştır. Sisteme kaydettiğiniz e-posta ile en kısa sürede bilgilendireceksiniz.” Uyarısı gözlemlenir.
Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra kayıt etmiş olduğunuz e-posta adresine aktivasyon maili 48 saatiçerisinde iletilecektir. E-posta içerisinde yer alan Aktivasyon Link butonuna basılır.
Şifre Aktivasyon ekranında TC Kimlik No alanına kayıtlı T.C. Kimlik numaranız gelecektir. Ekranda “Şifre”ve “Şifre (Tekrar)” alanları doldurularak Kaydet butonuna basılır.
Kullanıcı oluşturmuş olduğu parola bilgisi ile uygulamaya giriş yapabilir.
Sisteme giriş yapıldığında Ana sayfa ekranı açılacaktır. Uygulamayı ilk defa kullanan kişiler KişiselVerilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili metni onaylayarak uygulamayı kullanmaya başlayabilirler.
Verilen Onay sonrası ana sayfa ekranı üzerinde “Özgeçmiş Doldurma Oranı”, “Son giriş zamanı”, “Songüncelleme zamanı”,” Son güncelleme işlemi”, “Özgeçmiş Görüntüleme sayısı” ve “Son yapılanişlemler” görüntülenecektir.
Çevrim içi eğitim uygulamasına giriş yapmak için Anasayfa ekranı üzerinde bulunan Ücretsiz Eğitimlerbutonuna basılarak
https://www.btkakademi.gov.tr/portal/ web adresine geçiş yapılabilir.Özgeçmiş işlemleri sekmesine basıldığında Özgeçmiş Düzenle ekranı Giriş sayfası gözlemlenir.
Özgeçmiş Başlık, Kadro Unvanınız, Meslek/İş, Kariyer Hedefi, İlgilendiğiniz İş Alanları, Çalışmakİstediğiniz İller ve Ön yazı giriş alanları yer alacaktır. Çalışmak İstediğiniz İller alanında en fazla üç ilseçimi yapılabilecektir. İlgili alanlar doldurulduktan sonra Kaydet butonuna basılır.
Kaydet butonuna basıldığında ekranın sağ üst kısmında “Kayıt işlemi başarılı” uyarısı görülecektir. Girişbilgileri ekranında bulunan bilgiler girilerek kayıt edildikten sonra ekrana Kişisel Bilgiler ekranıgelecektir.