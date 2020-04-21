1 Milyon Yazılımcı Projesi başvurusu nasıl yapılır? BTK Akademi eğitimleri nasıl olacak?

EĞİTİMLER NASIL OLACAK? Bakan Albayrak’ın açıklamaları şu şekilde:



Bakanlığımızın gençlerimizin hizmetine sunduğu bu proje kapsamında gençlerimiz; BTK'daki eğitim portalı üzerinde eğitim alacaklar. 13 kategoride, 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim şu anda hazır. Ve yıl sonuna kadar eğitim sayısını 100'ün üzerine çıkaracağız.

Online eğitim platformundaki algoritma, big data, bilgisayar programlama, block chain, iş zekası, office programları, oyun programlama, siber güvenlik veri tabanı ve web programlama alanında derslerimize hemen ulaşabilirsiniz.

Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları özgeçmişlerine otomatik olarak işlenecek. Tüm bu özgeçmişler, tüm firmaların erişimine açık bir havuzda duracak. Hali hazırda yazılımcı ihtiyacı duyan şirket ve firmalar buradan aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek.

Eğitimi bitiren arkadaşlarımız; bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı, siber güvenlik uzmanı, test uzmanı, web tasarım uzmanı, yardım masası uzmanı ve yazılım geliştirme uzmanı gibi birçok alanda iş bulabilecekler.

En ileri eğitimler sizler için hazırlandı. Buradan tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum gelin bu eğitimleri alın. Şimdiden kariyer basamaklarınızda sizlere çok büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin. Evlerimizde kaldığınız bu dönemde önünüzde harika bir fırsat var. Hem kendinizi, hem de ülkenizi çağımızın en büyük rekabet alanı olan yazılım sektöründe en iyi noktaya taşıyalım. Unutmayın; birlikte başaracağız.