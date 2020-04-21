1 Milyon Yazılımcı Projesi başvurusu nasıl yapılır? BTK Akademi eğitimleri nasıl olacak?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "1 Milyon Yazılımcı Projesi" ile ilgili detayları anlattı. Bakan Albayrak açıklamasında programa katılmak isteyenlerin, internet üzerinden başvuru yapacaklarını ve özgeçmiş dolduracaklarını duyurdu. Projede 13 kategoride, 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim bulunuyor. İşte 1 Milyon Yazılımcı Projesi ile ilgili detaylar…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
1 Milyon Yazılımcı Projesi başvurularının nereden yapılacağı araştırılıyor. 1 Milyon Yazılımcı Projesi ile ilgili müjdeyi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak verdi. Bakan Albayrak uzun zamandır üzerinde çalışılan Türkiye'ye yazılım alanında tarihi bir kapasite kazandıracak "1 Milyon Yazılımcı Projesi"nin tamamlandığını bildirerek, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı proje kapsamında gençlere online eğitim ile yazılımcı olma imkanı sağlayacaklarını duyurdu.
2
BAKAN ALBAYRAK DUYURDU
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uzun süredir üzerinde çalışılan 1 milyon yazılımcı projesinin tamamlandığını açıkladı.Bakan Albayrak açıklamasında programa katılmak isteyenlerin, internet üzerinden başvuru yapacaklarını ve özgeçmiş dolduracaklarını açıkladı. Başvuran adaylar eğitimi almaya başlayabilecekler.
3
EĞİTİMLER NASIL OLACAK?
Bakan Albayrak’ın açıklamaları şu şekilde:
Bakanlığımızın gençlerimizin hizmetine sunduğu bu proje kapsamında gençlerimiz; BTK'daki eğitim portalı üzerinde eğitim alacaklar. 13 kategoride, 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim şu anda hazır. Ve yıl sonuna kadar eğitim sayısını 100'ün üzerine çıkaracağız. Online eğitim platformundaki algoritma, big data, bilgisayar programlama, block chain, iş zekası, office programları, oyun programlama, siber güvenlik veri tabanı ve web programlama alanında derslerimize hemen ulaşabilirsiniz. Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları özgeçmişlerine otomatik olarak işlenecek. Tüm bu özgeçmişler, tüm firmaların erişimine açık bir havuzda duracak. Hali hazırda yazılımcı ihtiyacı duyan şirket ve firmalar buradan aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek. Eğitimi bitiren arkadaşlarımız; bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı, siber güvenlik uzmanı, test uzmanı, web tasarım uzmanı, yardım masası uzmanı ve yazılım geliştirme uzmanı gibi birçok alanda iş bulabilecekler. En ileri eğitimler sizler için hazırlandı. Buradan tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum gelin bu eğitimleri alın. Şimdiden kariyer basamaklarınızda sizlere çok büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin. Evlerimizde kaldığınız bu dönemde önünüzde harika bir fırsat var. Hem kendinizi, hem de ülkenizi çağımızın en büyük rekabet alanı olan yazılım sektöründe en iyi noktaya taşıyalım. Unutmayın; birlikte başaracağız.