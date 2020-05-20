1 milyon yazılımcı projesi başvuru ekranı! 1 milyon yazılımcı projesi başvuru şartları neler?
BTK üzerinden gerçekleşen 1 milyon yazılımcı projesi başvuru işlemi, pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın öncülük ettiği 1 milyon yazılımcı projesi, belirli sürede ülkeye yeni yazılımcılar kazandırmayı hedefleyecek. BTKAkademi uygulaması üzerinden online bilgi teknolojileri eğitim hizmeti sunulacak olan sistemde, giriş seviye itibariyle eğitimler başlayacak. Peki, 1 milyon yazılımcı projesi başvuru şartları nelerdir? İşte, son günlerde gündemde yer alan 1 milyon yazılımcı projesi başvuru ekran
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1 milyon yazılımcı projesi için herhangi bir şart ya da kısıtlama yer almıyor. 1 milyon yazılımcı ve istihdam projesi kapsamında portal üzerinde eğitimler “Eğitim Kataloğu” altında yer alacak. Kullanıcılar, sistem yöneticilerinin katalogda görülmesini istedikleri eğitimleri görüntüleyebilecek, katalog eğitimlerindenistediklerine kayıt olabilecek. Peki, 1 milyon istihdam projesi için 1 milyon yazılımcı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, o detaylar
Uygulama girişi “https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/login” linki üzerinden yapılmaktadır. Uygulamaya üyeliğiniz bulunmuyor ise web adresine giriş yapıldığında ekranda bulunan Kayıt Ol butonuna basılır.
Kullanıcı kayıt ekranında Eski Kimlik Bilgileri ile Kayıt (T.C. Eski nüfus cüzdanına ait bilgiler ile) ve Yeni Kimlik Bilgileri ile Kayıt (T.C. Eski nüfus cüzdanına ait bilgiler ile) olmak üzere iki(2) seçenek görüntülenir. Kullanıcı kimliğine uygun kayıt tipini işaretleyerek ileri butonuna basar.
Eski Kimlik Bilgileri ile Kullanıcı Kayıt Ekranı:Ekranda T.C. Kimlik No, Cilt No, Aile Sıra No ve Sıra No giriş alanları gözlemlenir. Kimlik üzerinde bulunduğu hali ile bilgilerin tamamı doldurulmalıdır. Ekranda bulunan soru işaretinin üzerinegelindiğinde ekranda kimlik üzerinde bilgilerin bulunduğu alanlar görüntülenebilir.
Bilgi giriş yapıldıktan sonra İleri butonuna basılır. Seçimi değiştirmek için Geri butonuna basılarak bir önceki ekrana dönülebilir.
İleri butonuna basıldığında Kullanıcı Kayıt bilgileri ekranına geçilir. Ekranda e-posta, e-posta tekrar, Cep Telefonu, Yaşadığınız Şehir, Çalışma Şekli giriş alanları ve “Başvurunuza ilişkin tüm bilgilendirmeler e-posta adresinize iletilecektir. Lütfen e-posta adresinizin doğruluğundan emin olun.” uyarısı gözlemlenir.
Ekranda yer alan tüm bilgiler doldurulduktan sonra Kayıt Ol butonuna basılır.
Ekranda “Kaydınız başarı ile alınmıştır. Sisteme kaydettiğiniz e-posta ile en kısa sürede bilgilendireceksiniz.” Uyarısı gözlemlenir.
Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra kayıt etmiş olduğunuz e-posta adresine aktivasyon maili 48 saatiçerisinde iletilecektir. E-posta içerisinde yer alan Aktivasyon Link butonuna basılır.
Şifre Aktivasyon ekranında TC Kimlik No alanına kayıtlı T.C. Kimlik numaranız gelecektir. Ekranda “Şifre”ve “Şifre (Tekrar)” alanları doldurularak Kaydet butonuna basılır.
Kullanıcı oluşturmuş olduğu parola bilgisi ile uygulamaya giriş yapabilir.
Sisteme giriş yapıldığında Ana sayfa ekranı açılacaktır. Uygulamayı ilk defa kullanan kişiler KişiselVerilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili metni onaylayarak uygulamayı kullanmaya başlayabilirler.
Verilen Onay sonrası ana sayfa ekranı üzerinde “Özgeçmiş Doldurma Oranı”, “Son giriş zamanı”, “Songüncelleme zamanı”,” Son güncelleme işlemi”, “Özgeçmiş Görüntüleme sayısı” ve “Son yapılanişlemler” görüntülenecektir.
Çevrim içi eğitim uygulamasına giriş yapmak için Anasayfa ekranı üzerinde bulunan Ücretsiz Eğitimlerbutonuna basılarak https://www.btkakademi.gov.tr/portal/ web adresine geçiş yapılabilir.
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Özgeçmiş işlemleri sekmesine basıldığında Özgeçmiş Düzenle ekranı Giriş sayfası gözlemlenir.
Özgeçmiş Başlık, Kadro Unvanınız, Meslek/İş, Kariyer Hedefi, İlgilendiğiniz İş Alanları, Çalışmakİstediğiniz İller ve Ön yazı giriş alanları yer alacaktır. Çalışmak İstediğiniz İller alanında en fazla üç ilseçimi yapılabilecektir. İlgili alanlar doldurulduktan sonra Kaydet butonuna basılır.
Kaydet butonuna basıldığında ekranın sağ üst kısmında “Kayıt işlemi başarılı” uyarısı görülecektir. Girişbilgileri ekranında bulunan bilgiler girilerek kayıt edildikten sonra ekrana Kişisel Bilgiler ekranıgelecektir.
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Kişisel Bilgiler ekranına geçildiğinde Kişisel Bilgileri Düzenle sayfası gözlemlenir. T.C. Kimlik No alanındasisteme giriş yapan kullanıcının kimlik numara bilgisi otomatik olarak gelir. Ekranda Adınız, Soyadınız,
Doğduğunuz İl, Doğum Tarihiniz, Medeni Haliniz, Cinsiyet ve Üyelikler giriş alanları yer alacaktır. İlgilialanlar doldurulduktan sonra Kaydet butonuna basılır.
Kaydet butonuna basıldığında ekranın sağ üst kısmında “Kayıt işlemi başarılı” uyarısı görülecektir.
Kişisel bilgiler ekranında bulunan bilgiler girilerek kayıt edildikten sonra ekrana İletişim Bilgileri ekranıgelecektir.
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KİM HANGİ EĞİTİMİ ALMALI?
Pek çok pozisyona ayrılan yazılım geliştirme uzmanlığı için tabloda;
*** İlgili kategorilerdeki eğitimler kesinlikle alınmalı ** İlgili kategorideki eğitimlerin alınması önemli * İlgili kategorideki eğitimlerin alınması faydalı olur