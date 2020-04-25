1 milyon istihdam projesi için 1 milyon yazılımcı başvurusu nasıl yapılacak?

Sisteme giriş yapıldığında Ana sayfa ekranı açılacaktır. Uygulamayı ilk defa kullanan kişiler KişiselVerilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili metni onaylayarak uygulamayı kullanmaya başlayabilirler.



Verilen Onay sonrası ana sayfa ekranı üzerinde “Özgeçmiş Doldurma Oranı”, “Son giriş zamanı”, “Songüncelleme zamanı”,” Son güncelleme işlemi”, “Özgeçmiş Görüntüleme sayısı” ve “Son yapılanişlemler” görüntülenecektir.



Çevrim içi eğitim uygulamasına giriş yapmak için Anasayfa ekranı üzerinde bulunan Ücretsiz Eğitimlerbutonuna basılarak https://www.btkakademi.gov.tr/portal/ web adresine geçiş yapılabilir.