1 Milyon İstihdam Projesi başvurusu nasıl yapılır? 1 milyon yazılımcı alımı başvuru şartları nedir?
1 Milyon İstihdam Projesi başvuruları araştırılan konular arasında yerini aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'da yaptığı açıklamada, “1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı.” dedi. Uygulama girişi ve kayıt https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor.
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1 milyon yazılımcı istihdamı için başvurular devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın müjdesini verdiği projeye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyorlar. Proje kapsamında, bir başka uygulama olan BTKAkademi uygulaması da online bilgi teknolojileri eğitim hizmeti sunacak. https://www.btkakademi.gov.tr/portal/ adresinden erişilecek olan uygulamada kullanıcılar e-devlet bilgileri ile giriş yaparak sistemde yüklü olan derslere kaydolup, takip edebilecekler.
Uygulama girişi “https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/login” linki üzerinden yapılmaktadır. Uygulamaya üyeliğiniz bulunmuyor ise web adresine giriş yapıldığında ekranda bulunan Kayıt Ol butonuna basılır. Kullanıcı kayıt ekranında Eski Kimlik Bilgileri ile Kayıt (T.C. Eski nüfus cüzdanına ait bilgiler ile) ve Yeni Kimlik Bilgileri ile Kayıt (T.C. Eski nüfus cüzdanına ait bilgiler ile) olmak üzere iki(2) seçenek görüntülenir. Kullanıcı kimliğine uygun kayıt tipini işaretleyerek ileri butonuna basar. Eski Kimlik Bilgileri ile Kullanıcı Kayıt Ekranı:Ekranda T.C. Kimlik No, Cilt No, Aile Sıra No ve Sıra No giriş alanları gözlemlenir. Kimlik üzerinde bulunduğu hali ile bilgilerin tamamı doldurulmalıdır. Ekranda bulunan soru işaretinin üzerine gelindiğinde ekranda kimlik üzerinde bilgilerin bulunduğu alanlar görüntülenebilir. Bilgi giriş yapıldıktan sonra İleri butonuna basılır. Seçimi değiştirmek için Geri butonuna basılarak bir önceki ekrana dönülebilir. İleri butonuna basıldığında Kullanıcı Kayıt bilgileri ekranına geçilir. Ekranda e-posta, e-posta tekrar, Cep Telefonu, Yaşadığınız Şehir, Çalışma Şekli giriş alanları ve “Başvurunuza ilişkin tüm bilgilendirmeler e-posta adresinize iletilecektir. Lütfen e-posta adresinizin doğruluğundan emin olun.” uyarısı gözlemlenir.
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Ekranda yer alan tüm bilgiler doldurulduktan sonra Kayıt Ol butonuna basılır. Ekranda “Kaydınız başarı ile alınmıştır. Sisteme kaydettiğiniz e-posta ile en kısa sürede bilgilendireceksiniz.” Uyarısı gözlemlenir. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra kayıt etmiş olduğunuz e-posta adresine aktivasyon maili 48 saatiçerisinde iletilecektir. E-posta içerisinde yer alan Aktivasyon Link butonuna basılır. Şifre Aktivasyon ekranında TC Kimlik No alanına kayıtlı T.C. Kimlik numaranız gelecektir. Ekranda “Şifre”ve “Şifre (Tekrar)” alanları doldurularak Kaydet butonuna basılır. Kullanıcı oluşturmuş olduğu parola bilgisi ile uygulamaya giriş yapabilir. Sisteme giriş yapıldığında Ana sayfa ekranı açılacaktır. Uygulamayı ilk defa kullanan kişiler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili metni onaylayarak uygulamayı kullanmaya başlayabilirler. Verilen Onay sonrası ana sayfa ekranı üzerinde “Özgeçmiş Doldurma Oranı”, “Son giriş zamanı”, “Son güncelleme zamanı”,” Son güncelleme işlemi”, “Özgeçmiş Görüntüleme sayısı” ve “Son yapılan işlemler” görüntülenecektir. Çevrim içi eğitim uygulamasına giriş yapmak için Anasayfa ekranı üzerinde bulunan Ücretsiz Eğitimler butonuna basılarak https://www.btkakademi.gov.tr/portal/ web adresine geçiş yapılabilir.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1 Milyon Yazılımcı projesi sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını giderecek. Bakan Albayrak konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın özgeçmişlerinin oluşturulması kapsamında #1Milyonİstihdam uygulaması geliştirilmiştir.1 Milyon İstihdam uygulaması, sektörün yazılımcı ihtiyacına büyük oranda karşılık verecek bir proje olarak önümüzde durmaktadır. Bu kapsam dahilinde vatandaşlarımızın özgeçmişlerinin dijital ortamda erişilebilir olması amaçlanmaktadır.” dedi.