1 milyar dolarlık markasını 19 yaşında kurdu! Bıraktığı işine 10 yıl sonra geri döndü

İNGİLTERE’NİN NİKE’A CEVABI İşe sadece iki hafta geri dönmesine rağmen, Francis’in iş için iddialı planları var. Kanada’da Lululemon, ABD’de Nike ve Under Armor ve Almanya’da Adidas ile Puma gibi farklı ülkelerin kendi ünlü spor giyim markalarına sahip olmasını beğendiğini söyledi.