1 milyar dolarlık markasını 19 yaşında kurdu! Bıraktığı işine 10 yıl sonra geri döndü
1 milyar dolarlık bir spor giyim markasının kurucusu bir zamanlar CEO olmak için çok genç hissetti. Şimdi işine geri döndü. İşte inanılmaz başarı hikayesi...
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Ben Francis, şu anda 1 milyar dolarlık bir fitness giyim markası olan Gymshark’ı henüz 19 yaşındayken kurdu.
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2015 yılında CEO olarak görevinden ayrıldı. Şimdi dümene geri döndü ve CNBC’ye, neden geri adım atma kararının şirket için en iyisi olduğunu düşündüğü hakkında konuştu.
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Şimdi 29 yaşında olan kurucu, ağustos ayında role döndükten bir hafta sonra CNBC Make It’e “Yirmili yaşlarımın başındayken CEO benim için doğru rol değildi” dedi.
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Francis, “Sırf çok hızlı büyüyen bir işe başlamış olmam, en yetkin baş yönetici olduğum anlamına gelmiyordu” dedi.
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Çevrimiçi spor giyim ve aksesuar markası Gymshark, Francis’in sadece on yıl önce bir üniversite öğrencisi olarak web sitesinin ilk tekrarını oluşturmasından bu yana hızlı bir büyüme kaydetti.
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Şirketin temmuz ayındaki en son tam yıllık mali sonuçlarına göre, cirosu son dört yılda on kat artarak bu yıl 400 milyon sterline yükseldi.
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Gymshark ayrıca yalnızca son 12 ayda çalışan sayısını 800′den fazla personele kadar neredeyse ikiye katladı. Francis altı yıl önce CEO olarak görevinden ayrıldı ve dizginleri Reebok’ta eski bir direktör olan o zamanki genel müdür Steve Hewitt’e devretti.
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Francis, işin ilk yıllarında “iş için en iyi kişi olmadığını” hissetti. Geriye dönüp bakıldığında, geri adım atmanın aslında kendisine işin farklı alanlarında çalışmayı denemek için “inanılmaz bir fırsat” verdiğini söyledi.
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Francis, son altı yılını baş teknoloji sorumlusu, pazarlama müdürü ve ürün müdürü dahil olmak üzere bir dizi görevde çalışarak geçirdi.
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Hewitt ve Başkan Paul Richardson’ın tam desteğine sahip olduğu için, bunun ona hem zayıf yönleri üzerinde çalışması hem de “başarısızlık endişesi duymadan” güçlü yönlerini geliştirmesi için zaman verdiğini söyledi.
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İNGİLTERE’NİN NİKE’A CEVABI
İşe sadece iki hafta geri dönmesine rağmen, Francis’in iş için iddialı planları var. Kanada’da Lululemon, ABD’de Nike ve Under Armor ve Almanya’da Adidas ile Puma gibi farklı ülkelerin kendi ünlü spor giyim markalarına sahip olmasını beğendiğini söyledi.
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Francis “Gerçekten Gymshark’ın İngiltere’nin bu markalara cevabı olabileceğini düşünüyorum. Ancak bu bizim için her şeyin başladığı ve bittiği yer İngiltere’dir demek değil, aynı zamanda gerçek anlamda küresel bir marka olmak istiyoruz” dedi” dedi.
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Francis, otomobil üreticisi Jaguar Land Rover gibi diğer markalardan da ilham aldığını söyledi:
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“Onların bir İngiliz markası olduklarını ve büyüdüğüm yerin hemen ötesinden olduklarını biliyorum, ancak yurt dışındayken o kadar havalı ki… Araçlarının etrafta süzüldüğünü görüyorsunuz.”
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Francis, Birmingham’ın hemen dışındaki Solihull’da bulunan Gymshark ile Birleşik Krallık’ın West Midlands bölgesinde köklerine yakın kaldı.
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GYMSHARK’IN KÖKENLERİ
Bir fırın astar şirketi işleten büyükbabası için bir genç olarak iş deneyimi yaşarken, Francis kendi işini de kurmak istediğine karar verdi.
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Daha sonra okulda bir bilgi teknolojisi dersi, Francis’in web siteleri ve uygulamalar oluşturma tutkusunu ateşledi. Aynı zamanda, Francis fitness ile de ilgilendi.
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Francis “Sonra bu iki şey bir araya geldi ve bir sürü fitness web sitesi yapmaya başladım, her şeyden çok eğlence içindi” dedi.
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Francis, 2011 yılında, Birmingham’daki Aston Üniversitesi’nde 19 yaşında bir öğrenciyken, Gymshark web sitesinin ilk versiyonunu yarattı.
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2012′de okul arkadaşı Lewis Morgan ile işi birleştirdi. Fitness endüstrisinde çalışmaya hevesli olan çift, başlangıçta Gymshark web sitesini fitness takviyelerini “dropship” yapmak için kullandı.
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Drop Shipping, bir işletmenin müşteri siparişlerini alması, ancak ürünleri stokta tutmamasıdır.
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Bu, ürünleri pazarlamak ve satmak için aracı olarak etkin bir şekilde hareket ettikleri anlamına gelir, ek maliyet ve hisse senedi satın alma riskini üstlenmek zorunda kalmazlar.
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Dropshipping’den kazandıkları parayı ve Francis’in Pizza Hut’ta teslimatçı olarak çalışarak kazandıklarını kendi spor kıyafetlerini yapmaya başlamak için bir dikiş makinesi ve ekran yazıcısı satın almak için kullandılar.