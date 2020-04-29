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Haber Giriş: 29 Nisan 2020 - 09:52,

1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl cuma gününe denk geliyor. Bir süredir Corona virüsü ile mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanması ile birlikte, vatandaşlar 1 Mayıs resmi tatili ile hafa sonu sokağa çıkma yasağının toplamda 3 güne uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki, 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonları uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının, bu hafta cuma gününden başlayıp başlamayacağı araştırılıyor. Bakanlık bir süredir; Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması hafta sonu kısıtlıyor. Gözler şimdi 1 Mayıs tarihinde. İşte, konuya dair ayrıntılar...

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Koronavirüsü önlemlerine yönelik Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili değerlendirmeleri paylaştı. Cumhurbaşkanı, sokağa çıkma yasağının 1 Mayıs gece yarısından itibaren 3 Mayıs gece 24.00'e kadar devam edeceğini söyledi.

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Erdoğan yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağıyla ilgili şunları ifade etti;

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"Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık halde bulunduğu alanlarda ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonu uygulamasını Bayram sonuna kadar sürdürmeyi istiyoruz. Bu hafta sonu da 31 ilimizde 3 gün süreyle sokağa çıkma sınırlandırmasını uygulayacağız. Önümüzdeki olumlu tablonun sürmesi halinde ülke genelinde hayatı normale döndürmek için planlama hazırlıyoruz. Hangi alanda hangi tarihte adımların atılacağı bu programı sizlerle paylaşacağız."

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1, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından henüz genelge yayınlanmadı.

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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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