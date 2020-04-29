1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonları uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının, bu hafta cuma gününden başlayıp başlamayacağı araştırılıyor. Bakanlık bir süredir; Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması hafta sonu kısıtlıyor. Gözler şimdi 1 Mayıs tarihinde. İşte, konuya dair ayrıntılar...