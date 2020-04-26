1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 1, 2, 3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı kararı verildi mi?

65 YAŞ ÜSTÜ YASAĞI ESNETİLECEK Mİ? Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok yasak ve kısıtlamalar getirildi. Gıda, ilaç ve sağlık hizmetleri gibi zorunlu ihtiyaçları karşılayan yerler dışında birçok işyeri kapatıldı. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlarla, 20 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağı getirildi. Hükümet koronavirüs salgınıyla ilgili bazı kararları gözden geçiriyor. AK Parti MYK’da ve bakanlıklarda yapılan toplantılarda, koronavirüs mücadelesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı verilmesi ilk kararlardan olduğu için, bu grubu kısmen rahatlatmak ve sürekli evde kalmanın yarattığı psikolojik sıkıntıları azaltmak için yöntem geliştiriliyor. Kamuoyunda da bu konuda oluşan talepler doğrultusunda, 65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonları izin verilmesi planlanıyor. Bu plan, sokağa çıkmanın günde 3 saat olması, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirilecek. Karar, 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 7.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor.