1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 1, 2, 3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı kararı verildi mi?
1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı 4 günlük yasağın bitmesine saatler kala gündeme geldi. Sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında 65 yaş üstü bireylere sınırlı süreyle ve maskeli olmak kaydıyla sokağa çıkma istisnası getirilmesinin yanı sıra 1 Mayıs için verilecek karar da merak konusu. Peki, 1, 2, 3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı kararı verildi mi?
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanan sokağa çıkma yasağının bugün son günü. İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan saat 00.00'dan 26 Nisan saat gece yarısına kadar sokağa çıkma kısıtlaması kararı almıştı. Şimdi ise gözler 1, 2 ve 3 Mayıs için verilecek kararda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada gerekli görüldüğü takdirde hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam edebileceğini belirtmişti.
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3 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLUR MU?
1 Mayıs'tan itibaren 3 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesi, 65 yaş üzeri için sokağa çıkma yasağının esnetilmesi, uzaktan eğitim sürecinin uzaması gibi konuların bu hafta içerinde netlik kazanması bekleniyor.
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65 YAŞ ÜSTÜ YASAĞI ESNETİLECEK Mİ?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok yasak ve kısıtlamalar getirildi. Gıda, ilaç ve sağlık hizmetleri gibi zorunlu ihtiyaçları karşılayan yerler dışında birçok işyeri kapatıldı. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlarla, 20 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağı getirildi. Hükümet koronavirüs salgınıyla ilgili bazı kararları gözden geçiriyor. AK Parti MYK’da ve bakanlıklarda yapılan toplantılarda, koronavirüs mücadelesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı verilmesi ilk kararlardan olduğu için, bu grubu kısmen rahatlatmak ve sürekli evde kalmanın yarattığı psikolojik sıkıntıları azaltmak için yöntem geliştiriliyor. Kamuoyunda da bu konuda oluşan talepler doğrultusunda, 65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonları izin verilmesi planlanıyor. Bu plan, sokağa çıkmanın günde 3 saat olması, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirilecek. Karar, 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 7.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor.
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MEYDANLARA KONTROL
Ramazan ayı boyunca özellikle iftardan sonra şehirlerde kalabalık oluşmaması için valiliklere talimat verildi. Her vali, kendi ilinde kalabalık olabilecek meydan, cadde gibi yerleri gerekirse araç ve yaya trafiğine kapatacak. İftardan sonra insanların belli merkezlerde kalabalık oluşturmalarına izin verilmeyecek.