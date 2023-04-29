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1 Mayıs'ta AVM'ler açık mı, kaçta açılıyor? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü AVM çalışma saatleri

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#1 Mayıs AVM'ler#1 Mayıs'ta AVM'ler Açı Mı#1 Mayıs'ta AVM'ler Kaçta Açılıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 13:29

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları pazartesi günü hizmet veremeyecek. 1 Mayıs tatil olması nedeniyle günü değerlendirmek isteyen ve market ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, 1 Mayıs'ta AVM açık mı merak ediyorlar. Peki, 1 Mayıs AVM'ler açık mı, kaçta açılıyor? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü AVM çalışma saatleri...

1/31 Mayısta AVMler açık mı, kaçta açılıyor 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü AVM çalışma saatleri

1 Mayıs’ın bu hafta Pazartesi gününe denk geliyor olması sebebiyle 3 günlük resmi tatili değerlendirmek isteyen öğrenciler ve kamu çalışanları AVM'lerin pazartesi günü açık olup olmadığı araştırmalarına hız kazandırdı. Emek ve Dayanışma günü, işçiler ve emekçiler için kültürel öneme sahip günlerden birisi olduğu için resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 2023 yılında 1 mayıs tarihi Pazartesi gününe denk geldiğinden bugün resmi tatil olacak. Peki, 1 Mayıs'ta AVM'ler açık mı, kaçta açılıyor? İşte detaylar...

2/31 MAYISTA AVMLER AÇIK MI

1 MAYIS'TA AVM'LER AÇIK MI?

1 Mayıs resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları, okullar kapalı olacak. Ancak AVM'ler 1 Mayıs'ta normal çalışma saatleri olan sabah 10:00, akşam 22:00'da açık olacaklar.

3/31 MAYIS’TA HANGİ KURUMLAR TATİL

1 MAYIS’TA HANGİ KURUMLAR TATİL?

1 Mayıs resmi tatil olduğundan başta okullar, üniversiteler ve bankalar kapalı olacak. Bununla birlikte kamu kurumlarından olan belediyeler, noterler, vergi daireleri bugün vatandaşlara hizmet vermeyecek. Sağlık ocağı olarak da bilinen Aile Hekimlikleri resmi tatillerde kapalı olmaktadır. Hastanelerin acil servis bölümleri, tüm özel günlerde olduğu gibi açık olacaktır.

https://www.hurriyet.com.tr/bilgi/galeri-1-mayis-resmi-tatil-mi-hangi-gun-1-mayista-ozel-sektor-tatil-mi-1-mayis-emek-ve-dayanisma-gunu-tarihcesi-42258088#:~:text=1%20MAYIS'TA%20%C3%96ZEL%20SEKT%C3%96R,kar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda%201%20May%C4%B1s'ta%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fabilmektedirler.

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