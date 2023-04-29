1 Mayıs'ta AVM'ler açık mı, kaçta açılıyor? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü AVM çalışma saatleri

1 Mayıs’ın bu hafta Pazartesi gününe denk geliyor olması sebebiyle 3 günlük resmi tatili değerlendirmek isteyen öğrenciler ve kamu çalışanları AVM'lerin pazartesi günü açık olup olmadığı araştırmalarına hız kazandırdı. Emek ve Dayanışma günü, işçiler ve emekçiler için kültürel öneme sahip günlerden birisi olduğu için resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 2023 yılında 1 mayıs tarihi Pazartesi gününe denk geldiğinden bugün resmi tatil olacak. Peki, 1 Mayıs'ta AVM'ler açık mı, kaçta açılıyor? İşte detaylar...