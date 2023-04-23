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1 Mayıs okullar tatil mi 2023? 1 Mayıs resmi tatil mi? İşte 2023 resmi tatil günleri

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#1 Mayıs Okullar Tatil Mi#1 Mayıs Resmi Tatil Mi 2023#1 Mayıs Okul Var Mı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 18:17

1 Mayıs resmi tatil mi sorusu işçi bayramının yaklaşmasıyla çalışanlar ve öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, dünya çapında ve ülkemizde işçi ve emekçiler tarafından kutlanacak. 1 Mayıs tarihinin pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle okulların tatil olup olmadığı Ramazan Bayramı tatili sonrası gündeme geldi. Tatil takvimi yapacak olan vatandaşlar, bu sene 1 Mayıs tatilinin kaç gün olacağını öğrenerek planlarını gerçekleştirecek. Ülkemizde resmi tatillerde, kamu kurumları, bankalar, üniversiteler ve okullar kapalı oluyor. Peki, 1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs'ta ders var mı? İşte, 2023 resmi tatil günleri ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/41 Mayıs okullar tatil mi 2023 1 Mayıs resmi tatil mi İşte 2023 resmi tatil günleri

1 Mayıs okulların tatil olup olmadığı Ramazan Bayramı tatili sonrası öne çıkan konulardan oldu. İslam aleminde idrak edilen Ramazan Bayramı tatili bu sene arefe günü ile beraber 3,5 gün sürdü. Bir sonraki tatil planlarına başlayanlar ise 1 Mayıs tatilinin kaç gün olacağına odaklandı. Mevzuata göre 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz 30 Ağustos ve 29 Ekim milli bayram olarak kutlanıyor. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı da resmi tatil olduğu için kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Bu tarihte okullar da tatil olacak. Bu sene hafta sonu tatili ile beraber 1 Mayıs'ın da birleşmesiyle 3 gün tatil olacak.

2/41 MAYIS RESMİ TATİL Mİ

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs 2023 yılında pazartesi gününe denk geliyor. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Türkiye’de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. 1 Mayıs tarihinde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olup hizmet vermemektedir.

3/41 MAYIS 2023 OKULLAR TATİL Mİ 3 GÜN TATİL İMKANI

1 MAYIS 2023 OKULLAR TATİL Mİ? 3 GÜN TATİL İMKANI

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olduğu için okullar da tatil olacak. Buna göre 29-30 Nisan ve 1 Mayıs ile birlikte cumartesi, pazar ve pazartesi günü 3 günlük tatil birleşecek.

4/42023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Bu yıl birçok resmi tatil hafta sonuna denk gelmektedir. 1 Ocak Yılbaşı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı 3. ve 4. günü, Demokrasi Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı hafta sonu kutlanacak. İşte, 2023 resmi tatiller listesi;

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

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