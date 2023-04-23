1 Mayıs okullar tatil mi 2023? 1 Mayıs resmi tatil mi? İşte 2023 resmi tatil günleri

1 Mayıs okulların tatil olup olmadığı Ramazan Bayramı tatili sonrası öne çıkan konulardan oldu. İslam aleminde idrak edilen Ramazan Bayramı tatili bu sene arefe günü ile beraber 3,5 gün sürdü. Bir sonraki tatil planlarına başlayanlar ise 1 Mayıs tatilinin kaç gün olacağına odaklandı. Mevzuata göre 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz 30 Ağustos ve 29 Ekim milli bayram olarak kutlanıyor. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı da resmi tatil olduğu için kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Bu tarihte okullar da tatil olacak. Bu sene hafta sonu tatili ile beraber 1 Mayıs'ın da birleşmesiyle 3 gün tatil olacak.