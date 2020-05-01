1 Mayıs nedir? İşçi Bayramı adıyla kutlanan Emek ve Dayanışma Günü ne zaman ortaya çıktı?

İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı Her yıl dünya çapında pek çok ülkede kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı, ülkemizde de pek çok merkezde kutlanıyor. Dünya genelinde 'Emek Bayramı', 'İşçi Bayramı' ve '1 Mayıs Bayramı' olarak kutlanan 1 Mayıs, ülkemizde ise 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak kutlanıyor. İlk olarak 1884 yılında kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı, daha sonraki yıllarda resmen bayram olarak ilan edilmiş ve evrensel bir boyut kazanmıştır. Peki, kısaca 1 Mayıs İşçi Bayramı nedir ve ne zaman ortaya çıktı? İşte, tüm detaylar



1 MAYIS NEDİR VE NEDEN KUTLANIR?



1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı, ülkemizde Emek ve Dayanışma Günü adı ile her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli mesajlar ile kutlanacak. ABD'de işçilerin, günlük çalışma sürelerinin 8 saate indirilmesi için 1884'te başlattığı mücadeleyle ortaya çıkan 1 Mayıs, 1886'da başlatılan kitlesel grevlerle yaygınlaşarak küresel nitelik kazanmış ve tüm ülkelerde kutlanmaya başlamıştı.



Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatının 1889 Paris Kongresi'nde (II. Enternasyonalin 1. Kongresi), yılda bir günün, dayanışmaları amacıyla işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi kararlaştırıldı. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün ''1 Mayıs'' olarak belirlendi.



Birçok ülkede 1 Mayıs, "Emek Bayramı", "İşçi Bayramı" ve "1 Mayıs Bayramı'' adıyla resmi tatil olarak kutlanmaya başladı.