1 Mayıs nedir? 1 Mayıs İşçi Bayramı ne zaman kutlanmaya başlandı?

1 Mayıs İşçi Bayramı, Amerikalı sendikacıların önerisi ile 1889 yılından itibaren her yıl 1 Mayıs tarihinde kutlanmaya başlamıştır. Ülkemizde 1911 yılında o dönem Osmanlı sınırları içerisinde yer alan Selanik'te kutlanması ile başlayan işçi bayramı, İstanbul'da ise 1912 yılında kutlanmıştır. Türkiye'de resmi bayram niteliğini ise 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı ile kazandı. İşte, 1 Mayıs İşçi Bayramının tarihi hakkında detaylı bilgiler



1 MAYIS NEDİR VE NEDEN KUTLANIR?



1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı, ülkemizde Emek ve Dayanışma Günü adı ile her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli mesajlar ile kutlanacak. ABD'de işçilerin, günlük çalışma sürelerinin 8 saate indirilmesi için 1884'te başlattığı mücadeleyle ortaya çıkan 1 Mayıs, 1886'da başlatılan kitlesel grevlerle yaygınlaşarak küresel nitelik kazanmış ve tüm ülkelerde kutlanmaya başlamıştı.



Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatının 1889 Paris Kongresi'nde (II. Enternasyonalin 1. Kongresi), yılda bir günün, dayanışmaları amacıyla işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi kararlaştırıldı. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün ''1 Mayıs'' olarak belirlendi.



Birçok ülkede 1 Mayıs, "Emek Bayramı", "İşçi Bayramı" ve "1 Mayıs Bayramı'' adıyla resmi tatil olarak kutlanmaya başladı.