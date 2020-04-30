1 Mayıs İşçi Bayramı nedir ve ne zaman ortaya çıktı?
Her yıl dünya çapında pek çok ülkede kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı, ülkemizde de pek çok merkezde kutlanıyor. Dünya genelinde 'Emek Bayramı', 'İşçi Bayramı' ve '1 Mayıs Bayramı' olarak kutlanan 1 Mayıs, ülkemizde ise 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak kutlanıyor. İlk olarak 1884 yılında kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı, daha sonraki yıllarda resmen bayram olarak ilan edilmiş ve evrensel bir boyut kazanmıştır. Peki, kısaca 1 Mayıs İşçi Bayramı nedir ve ne zaman ortaya çıktı? İşte, tüm detaylar
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1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı, ülkemizde Emek ve Dayanışma Günü adı ile her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli mesajlar ile kutlanacak. ABD'de işçilerin, günlük çalışma sürelerinin 8 saate indirilmesi için 1884'te başlattığı mücadeleyle ortaya çıkan 1 Mayıs, 1886'da başlatılan kitlesel grevlerle yaygınlaşarak küresel nitelik kazanmış ve tüm ülkelerde kutlanmaya başlamıştı. Peki, 1 Mayıs nedir ve neden kutlanır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
KISACA 1 MAYIS NEDİR?
Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatının 1889 Paris Kongresi'nde (II. Enternasyonalin 1. Kongresi), yılda bir günün, dayanışmaları amacıyla işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi kararlaştırıldı. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün ''1 Mayıs'' olarak belirlendi.
Birçok ülkede 1 Mayıs, "Emek Bayramı", "İşçi Bayramı" ve "1 Mayıs Bayramı'' adıyla resmi tatil olarak kutlanmaya başladı.
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İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı
İşçi Bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk kez 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçilerince kutlanırken, İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde Ankara'da 1 Mayıs 1922'de İşçi Bayramı kutlandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez ise 1 Mayıs 1923'te resmi olarak bayram kutlaması yapıldı.
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Taksim Meydanı'nda 1977'de düzenlenen 1 Mayıs programı, üzücü olaylara sahne oldu. Mitingde, DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in konuşması sırasında açılan ateş sonrasında 36 kişi yaşamını yitirdi.
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Yaşanan bu olay gerekçesiyle 12 Eylül askeri darbesinin ardından 1 Mayıs bayram olmaktan çıkarıldı ve kutlamalar yasaklandı.
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Milli Güvenlik Konseyince 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.