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Haber Giriş: 01 Mayıs 2020 - 10:30,

1 Mayıs EFT yapılıyor mu? Bugün EFT yapılır mı?

Resmi tatil olması dolayısıyla 1 Mayıs'ta EFT yapılıyor mu sorusuna cevap arayan pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Belirli bir durum için EFT göndermek zorunda olan pek çok vatandaş, bugün EFT yapılır mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, resmi tatil nedeniyle 1 Mayıs (bugün) EFT yapılabiliyor mu? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

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1 Mayıs'ta EFT olur mu sorusu, bugünün resmi tatil olması dolayısıyla birçok vatandaşın merak ettiği konu olmaya başladı. Bankaların kapalı olması dolayısıyla 1 Mayıs'ta EFT yapılması halinde paranın hesaba geçip geçmeyeceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, 1 Mayıs'ta EFT yapılır mı? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

1 MAYIS'TA EFT YAPILIR MI? EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Türkiye'de E.F.T. sistemi  Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (T.C.M.B). tarafınca işletilmekte olan bir sistem olup, sistem çerçevesi T.C. Bankalar Kanunu tarafından düzenlenmektedir. Gün içi işlemler 08.30 - 17.30 arasında gerçekleştirilebilmekte olup, sistem ile ilgili sorumluluk T.C.M.B.'na aittir. Dolayısıyla bayram tatili olması, EFT işlemlerinin hesaba geçmesine mani olacaktır. 

Dolayısıyla 1-2-3 Mayıs tarihlerinde verilen EFT emirleri 4 Mayıs Pazartesi günü saat 08.30 itibariyle işleme alınacak.

2EFT NEDİR
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EFT NEDİR?

TCMB'den alınan bilgilere göre EFT;

"TCMB’nin sahibi ve işleticisi olduğu Elektronik Fon Transfer (EFT) sistemi, Türk lirası üzerinden yapılan ödeme işlemlerinin elektronik ortamda gerçek zamanlı brüt mutabakatını sağlayan sistemdir. 1992 yılında kurulan EFT sisteminin 2000 yılında teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yazılım ve donanımında önemli değişiklikler yapılmıştır.

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EFT sisteminde gerçekleşecek işlemlere ilişkin herhangi bir alt veya üst limit bulunmaması ve küçük tutarlı ödeme işlem adedinin toplam ödeme işlemleri içindeki payının oldukça yüksek olması, büyük tutarlı ve acil ödemelerin gerçekleşmesinde bir risk unsuru oluşturmaktaydı. Bu nedenle 7 Aralık 2012 tarihinde işlevsel bir ayrıma gidilerek, EFT sistemininmüşteriler arası TL aktarım sistemi ve bankalararası TL aktarım sistemi olmak üzere 2 bileşene ayrılması sağlanmıştır.

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Müşteriler arası Türk lirası aktarım sistemi bileşeninde hesaba ve isme yapılan müşteri ödemeleri, kamu ödemeleri, konut, iş yeri ve diğer kira ödemeleri, maaş ve kredi kartı ödemeleri gibi bankaların müşterileri adına gerçekleştirdikleri ödemeler, bankalararası Türk lirası aktarım sistemi bileşeninde ise bankaların birbirleri arasında gerçekleştirdikleri ödemeler ile yurt dışı finansal kuruluşlara sağladıkları muhabirlik hizmetlerine ilişkin bankacılık ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Mevcut durumda her iki bileşen de TCMB tarafından oluşturulan yazılımlarla hizmet vermektedir. Alacaklandırma esasına göre çalışan EFT sisteminde ödemeler bekletilmeden alıcılarına iletilmekte ve gün sonunda, gerçekleşmeyen emirler iptal edilmektedir." 

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