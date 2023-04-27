1 Mayıs borsa açık mı? 1 Mayıs Pazartesi günü borsada işlem yapılır mı? İşte BİST tatil günleri 2023

Güncelleme Tarihi:
|Tarih
|Resmi Tatil
|Durum
|1 Ocak 2023, Pazar
|Yeni Yıl Tatili
|Kapalı
|20 Nisan 2023, Perşembe
|Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|21-22-23 Nisan 2023, Cuma-Cumartesi-Pazar
|Ramazan Bayramı
|Kapalı
|23 Nisan 2023, Pazar
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|Kapalı
|1 Mayıs 2023, Pazartesi
|Emek ve Dayanışma Günü
|Kapalı
|19 Mayıs 2023, Cuma
|Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
|Kapalı
|27 Haziran 2023, Salı
|Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2023, Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi
|Kurban Bayramı
|Kapalı
|15 Temmuz 2023, Cumartesi
|Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|Kapalı
|30 Ağustos 2023, Çarşamba
|Zafer Bayramı
|Kapalı
|28 Ekim 2023, Cumartesi
|Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
|Kapalı
|29 Ekim 2023, Pazar
|Cumhuriyet Bayramı
|Kapalı