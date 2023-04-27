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1 Mayıs borsa açık mı? 1 Mayıs Pazartesi günü borsada işlem yapılır mı? İşte BİST tatil günleri 2023

Güncelleme Tarihi:

#Borsa İstanbul#1 Mayıs#Borsa Resmi Tatil Takvimi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 12:50

Borsa 1 Mayıs'ta açık mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşlemleri olan vatandaşlar 1 borsanın çalışma durumunu sorguluyor. Borsa İstanbul, Resmi tatiller takvimi ile çalışma saatlerini paylaştı. Peki 1 Mayıs borsa açık mı? 1 Mayıs Pazartesi günü borsada işlem yapılır mı? İşte BİST tatil günleri 2023...

1/31 Mayıs borsa açık mı 1 Mayıs Pazartesi günü borsada işlem yapılır mı İşte BİST tatil günleri 2023

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında borsaların çalışma durumu sorgulanıyor. Borsa işlemleri olan 1 Mayıs'ta işlemlerin 1 Mayıs'ta yapılıp yapılamayacağını araştırıyor. Peki, 1 Mayıs'ta borsa açık mı? 1 Mayıs'ta Borsa İstanbul çalışıyor mu? İşte, merak edilen o konu hakkında bazı bilgiler

2/3BORSA 1 MAYISTA AÇIK MI

BORSA 1 MAYIS'TA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, paylaştığı resmi tatil takvimine göre 1 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. Borsa, 2 Mayıs Salı günü işlem görmeye devam edecek.

3/3BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ 2023

BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ 2023

TarihResmi TatilDurum
1 Ocak 2023, PazarYeni Yıl TatiliKapalı
20 Nisan 2023, PerşembeRamazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
21-22-23 Nisan 2023, Cuma-Cumartesi-PazarRamazan BayramıKapalı
23 Nisan 2023, PazarUlusal Egemenlik ve Çocuk BayramıKapalı
1 Mayıs 2023, PazartesiEmek ve Dayanışma GünüKapalı
19 Mayıs 2023, CumaAtatürk'ü Anma Gençlik ve Spor BayramıKapalı
27 Haziran 2023, SalıKurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2023, Çarşamba-Perşembe-Cuma-CumartesiKurban BayramıKapalı
15 Temmuz 2023, CumartesiDemokrasi ve Milli Birlik GünüKapalı
30 Ağustos 2023, ÇarşambaZafer BayramıKapalı
28 Ekim 2023, CumartesiCumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)Kapalı
29 Ekim 2023, PazarCumhuriyet BayramıKapalı

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#Borsa İstanbul#1 Mayıs#Borsa Resmi Tatil Takvimi