1 Mayıs borsa açık mı? 1 Mayıs Pazartesi günü borsada işlem yapılır mı? İşte BİST tatil günleri 2023

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında borsaların çalışma durumu sorgulanıyor. Borsa işlemleri olan 1 Mayıs'ta işlemlerin 1 Mayıs'ta yapılıp yapılamayacağını araştırıyor. Peki, 1 Mayıs'ta borsa açık mı? 1 Mayıs'ta Borsa İstanbul çalışıyor mu? İşte, merak edilen o konu hakkında bazı bilgiler