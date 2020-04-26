1 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM aktüel ürünleri

1 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu arasında çeşitli ürünler bulunuyor. BİM’de bu hafta neler var? Cuma günü markete elektronik eşyadan giyime, mutfak eşyasından oyuncağa kadar birçok farklı ürün geliyor. 1 Mayıs broşüründe içerisinde çay makinesi 119 TL, 50 inç UHD uydu alıcılı TV 1.799 TL, M10 cep telefonu 1.199 TL, toz torbasız elektrik süpürgesi 499 TL, mikrodalga fırın 329 TL, 6’lı Aurora pasta tabağı 34,90 TL, Aurora ayaklı şekerlik 12,50 TL fiyatı ile bulunuyor.