1 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM aktüel ürünleri
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Markete her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünler geliyor. Bu hafta kataloğunda 50 inç UHD uydu alıcılı TV 1.799 TL, M10 cep telefonu 1.199 TL, toz torbasız elektrik süpürgesi 499 TL, mikrodalga fırın 329 TL, saç maşası 75 TL, el dikiş makinesi 49,90 TL, saç kurutma makinesi 59,90 TL, düğmeli kadın pijama takımı 47,50 TL, yanı şeritli kadın tayt 16,90 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünlerinin tamamı…
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1 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu arasında çeşitli ürünler bulunuyor. BİM’de bu hafta neler var? Cuma günü markete elektronik eşyadan giyime, mutfak eşyasından oyuncağa kadar birçok farklı ürün geliyor. 1 Mayıs broşüründe içerisinde çay makinesi 119 TL, 50 inç UHD uydu alıcılı TV 1.799 TL, M10 cep telefonu 1.199 TL, toz torbasız elektrik süpürgesi 499 TL, mikrodalga fırın 329 TL, 6’lı Aurora pasta tabağı 34,90 TL, Aurora ayaklı şekerlik 12,50 TL fiyatı ile bulunuyor.