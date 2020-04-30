1 Mayıs 2020’de bankalar açık mı olacak? Sokağa çıkma yasağında bankalar açık mı?
1 Mayıs’ta bankaların açık olup olmadığı araştırılıyor. Sokağa çıkma yasağında bankalar açık mı? Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağının 3 gün süreceğini duyurdu. Peki yarın bankalar açık mı?
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Bankaların yarın açık olup olmadığı araştırılan konular arasında yerini aldı. 1 Mayıs sokağa çıkma yasağında bankalar açık mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada “Bu hafta sonu da 31 ilimizde 3 gün süreyle sokağa çıkma sınırlandırmasını uygulayacağız. Önümüzdeki olumlu tablonun sürmesi halinde ülke genelinde hayatı normale döndürmek için planlama hazırlıyoruz.” dedi. İşte konu ile ilgili detaylar…
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1 MAYIS’TA BANKALAR AÇIK MI?
1 Mayıs resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak. İnternet bankacılığında ise hafta sonu olduğu gibi EFT işlemleri ilk mesai saatinde yapılabilecek.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN SÜRECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağının 3 gün süreceğini duyurdu. Başkan Erdoğan, “Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık halde bulunduğu alanlarda ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonu uygulamasını Bayram sonuna kadar sürdürmeyi istiyoruz. Bu hafta sonu da 31 ilimizde 3 gün süreyle sokağa çıkma sınırlandırmasını uygulayacağız. Önümüzdeki olumlu tablonun sürmesi halinde ülke genelinde hayatı normale döndürmek için planlama hazırlıyoruz. Hangi alanda hangi tarihte adımların atılacağı bu programı sizlerle paylaşacağız.” dedi.