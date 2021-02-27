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GeriGündem 1 Mart'ta okullar açılacak mı, sınavlar iptal mi? Yüz yüze eğitimde son dakika gelişmeleri
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Haber Giriş: 27 Şubat 2021 - 14:36 | 

1 Mart'ta okullar açılacak mı, sınavlar iptal mi? Yüz yüze eğitimde son dakika gelişmeleri

Yüz yüze eğitimde son dakika gelişmeleri binlerce öğrencinin ve velinin gündemindeydi. Pandemi döneminde eğitimlerine uzaktan devam eden ve sınavlarını online gerçekleştiren öğrenciler, yapılan açıklamalar ardından 1 Mart kararlarını araştırıyordu. Okulların açılması ve sınavlar için 1 Mart tarihi işaret edilmişti. Peki, 1 Mart'ta okullar açılacak mı, sınavlar iptal mi edildi?

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Corona virüs tedbirleri kapsamında ilk dönemin büyük bölümünde uzaktan eğitim modeliyle devam eden öğrencilerin tamamlanmayan sınavlara okullarda gireceği açıklanmıştı. Yüz yüze sınavlarla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tarih olarak 1 Mart'ı işaret etmişti. Yüz yüze eğitim ve sınavlara ilişkin MEB'ten yeni bir açıklama geldi.

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Milli Eğitim Bakanlığı, "1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlanacak." açıklamasında bulundu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, resmi ve özel tüm ana sınıfları, ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart itibarıyla yüz yüze eğitime başlanılacağı ve ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceğinin kamuoyuna açıklandığı hatırlatıldı.

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Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası"nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"1 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir."

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