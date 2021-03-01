1 Mart altın fiyatları canlı: Gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte piyasalardaki son durum
Altının gram fiyatı bugün ne kadar sorusu gerileyen altın fiyatlarının ardından günün takip edilen konuları arasında yer alıyor. Gram altının satış fiyatı 403 lira seviyesinde işlem görürken bu değerin ardından yatırım altınlarının da değeri değişti.. Altının ons fiyatı ise 1.734 dolar seviyesinde.. İşte altın fiyatları canlı takip ekranı ve günün detayları
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Çeyrek altının satış fiyatı 679 lira seviyesinde satılırken, 662 lira seviyesinde geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1.364 liradan işlem görürken, 1.332 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.725 liradan işlem görürken, 2.641 liradan geri alınıyor.
Cuma günü yüzde 2 değer kaybetmesinin ardından bugün yükselişe geçen altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 1.754 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, tahvil piyasasındaki seyrin altının ons fiyatı üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerilemenin ons altını desteklediğini ifade etti.
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Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.730 doların destek, 1.765 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.