×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

1 liraya satılan dönerleri hatırlattı! Esnafın rekabeti kızıştı: Tavuk dönerin fiyatı şaşkına çeviriyor | '2021'den beri aynı fiyata satıyorum'

Güncelleme Tarihi:

#Döner Fiyatları#Kilis Esnafı#Ucuz Döner
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 09:58

Kentte bazı dönerciler fiyatları 30-35 liraya kadar çekerken, esnaf "Halk yesin, biz de kazanabildiğimiz kadar kazanalım" diyerek enflasyona inat indirimi sürdürüyor. Yıllardır aynı fiyatı koruduğunu belirten Dönerci ustası Ali Karabalık, "35 liraya döner satmaya devam ediyorum. Cuma günleri 30 liradan veriyorum. ‘35 liraya döner mi olur' diye şaşırıyorlar ama ben deri kullanmıyorum, sadece but ve göğüs kullanıyorum. Kalite fiyata bakmaz. 2026'ya günler kala da 35 liradan devam edeceğiz. 2021'den beri zam yapmadım." dedi.