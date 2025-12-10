1 liraya satılan dönerleri hatırlattı! Esnafın rekabeti kızıştı: Tavuk dönerin fiyatı şaşkına çeviriyor | '2021'den beri aynı fiyata satıyorum'

"2021'DEN BERİ 35 LİRAYA SATIYORUM, CUMA GÜNLERİ 30 LİRAYA DÜŞÜRÜYORUM"

Yıllardır aynı fiyatı koruduğunu belirten Dönerci ustası Ali Karabalık, "35 liraya döner satmaya devam ediyorum. Cuma günleri 30 liradan veriyorum. ‘35 liraya döner mi olur' diye şaşırıyorlar ama ben deri kullanmıyorum, sadece but ve göğüs kullanıyorum. Kalite fiyata bakmaz. 2026'ya günler kala da 35 liradan devam edeceğiz. 2021'den beri zam yapmadım. İskenderun dürümüyle Kilis dürümünün farkı büyük; biz sos kullanmıyoruz, salata-tavuk-baharat ve ustanın elinin lezzeti yeter" şeklinde konuştu.

Öğrenci Umut Ziya Böke ise Ali ustanın dönerini "on numara" olarak nitelendirerek, "Okul çıkışları sık sık geliyoruz. Hem uygun fiyat veriyor hem de çok güzel yapıyor. Ailece de yiyoruz" dedi.