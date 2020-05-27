İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, arife günü başlayan ve 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Yasağın sona ermesinin ardından, iki aydan uzun süredir devam eden ve sosyal yaşamı büyük oranda etkileyen kısıtlamaların ne zaman biteceği merak konusu oldu. İşte, '1 Haziran'da yasaklar kalkıyor mu?' sorusunun yanıtı...