Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, arife günü başlayan ve 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, yasakların tamamen ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, 1 Haziran'da yasaklar kalkıyor mu?
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İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, arife günü başlayan ve 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Yasağın sona ermesinin ardından, iki aydan uzun süredir devam eden ve sosyal yaşamı büyük oranda etkileyen kısıtlamaların ne zaman biteceği merak konusu oldu. İşte, '1 Haziran'da yasaklar kalkıyor mu?' sorusunun yanıtı...
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3 Haziran’dan sonra çok önemli normalleşme adımları atılacak. Bayram sonrası koronavirüs vaka verileri de dikkate alınarak parklar ve sahillerin yeniden ziyarete açılması, İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da aralarında olduğu 15 ile giriş-çıkış yasağının kaldırılması planlanıyor.
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İL BAZINDA YASAKLAR SÜREBİLİR
Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bu illerde önümüzdeki bir hafta yeni vaka ve ölüm sayılarına bakılarak adım atılacak. Veriler ve Bilim Kurulu’ndan çıkacak tavsiye kararları da dikkate alınarak 15 şehirde giriş-çıkış yasaklarının 3 Haziran’da kaldırılması planlanıyor.
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Virüsün yayılmasında olumsuz bir seyir durumunda ise il bazında yasakların sürebileceği belirtiliyor. Bu şehirlerde de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları’nca il geneli, ilçe veya bölgesel bazda yasaklar uygulanabilecek.
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RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bayramdan önce restoranların açılması düşünülmüyor. Bayramdan sonraki süreçte salgının seyrine göre değerlendirilecek." dedi.
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MASKE VE MESAFE ŞARTIYLA
Tedbirler kapsamında vatandaşların kullanımına kapatılan park, bahçe, sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanları da tekrar açılıyor.
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İllerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bu alanları kullanabilecek. Risk durumunda İl İdare ve Pandemi Kurulları’nca bu alanlara geçici süreli yasaklar konabilecek.