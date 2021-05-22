1 Haziran’da yasaklar kalkacak mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Normalleşme takviminde kritik açıklama!
Yasakların biteceği tarih milyonları ilgilendiriyor. Tam kapanma sonrası İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirlerinin uygulanacağını bildirdi. Kademeli normalleşme döneminde hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasakları, kafe, düğün salonu, spor salonu gibi işletmelerin kapatılması kararı sürecek. 1 Haziran tarihinden sonra başlayacak olan yeni normalleşme ile beraber tüm Türkiye'nin beklentisi bu tarihe yöneldi. Peki, 1 Haziran’da yasaklar bitecek mi? İşte, normalleşme ile ilgili yapılan açıklamalar.
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Kısıtlama ve yasakların biteceği tarih son gelişmeler ile takip ediliyor. Yeni normalleşme genelgesine bazı kısıtlamaların süreceği bildirilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ise 1 Haziran sonrası ile ilgili yaptığı açıklamada "1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir." ifadesini kullandı. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız." dedi.
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1 HAZİRAN SONRASI NORMALLEŞME
Hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulunmuştu. Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.
Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.
Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.
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BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber canlı yayınına katıldı. 1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak sorusuna Soylu şöyle yanıt verdi;
Zor bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayılarını 60 binden 10 bin seviyesine düşürdük. Belki bir takım tedbirlerimiz olabilir. Aşılamada ivmelendirmeyi yakaladığımız andan itibaren çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi ifade edebilirim.
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* 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmaktır. Amacımız ters bir rüzgarla karşı karşıya kalmadan temizlik mesafe ve önlemlere dikkat etmeliyiz.
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* Toplu taşıma konusu yönetemediğimiz alanlardan bir tanesi. Özellikle büyükşehirlerde. Büyükşehirlerle bir işbirliği yapamıyoruz. Kimsenin önüne top bırakmak istemem ama toplu taşıma işini bu dönemde beceremedik.