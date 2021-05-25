1 Haziran'da okullar açılacak mı? Canlı dersler ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler
"Okullar ne zaman açılacak?" sorusu için vatandaşların güncel haber takibi devam ediyor. Pandemi süreci dolayısıyla kısa süre yüz yüze eğitim veren ve ardından tamamen uzaktan eğitim sürecine geçen okullar, ne zaman açılacağı ile gündemde yer alıyor. Peki, 1 Haziran'da okullar açılacak mı?
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Hayat boyu öğrenme kurumlarındaki kurslarda yüz yüze eğitim başlıyor. MEB'in illere gönderdiği yazıya göre, ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları da hafta içi ve hafta sonunda yapılabilecek. Öte yandan örgün eğitime devam eden öğrenciler için okulların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. İşte, konuya dair gelişmeler...
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UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında eğitimde uygulanacak kararlara ilişkin bilgilere yer verildi.
Buna göre, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme ile takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek.
Diğer kademelerdeki resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek.
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Resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yürütülecek yüz yüze eğitime, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullara uyulması şartıyla başlanabilecek.
Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarının salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, valilikler tarafından sağlanacak.
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1 HAZİRAN'DA OKULLAR AÇILACAK MI?
1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.