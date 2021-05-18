1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Haziran sonrası için açıklama
17 Mayıs itibariyle Türkiye kademeli normalleşmeye geçti. Sokağa çıkma yasağının hafta sonları devam ettiği kademeli normalleşmede yeni esneklikler için 1 Haziran tarihi işaret edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran sonrası için nasıl bir yol izleneceğine dair tüyoları 17 Mayıs tarihli kabine toplantısı ardından verdi. Peki, 1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak?
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Türkiye'de koronavirüs nedeniyle uygulanan 3 haftalık tam kapanma dönemi 17 Mayıs itibariyle bitti. İçişleri Bakanlığı, "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge yayınladı. Valiliklere gönderilen genelgede 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli şekilde uygulanacak normalleşme dönemi tedbirleri detaylandırıldı.
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Yeni kararlar ardından gözler 1 Haziran'daki esnekliklere çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, kritik toplantıda 1 Haziran sonrası normalleşme kararlarını ele aldıklarını ve önümüzdeki günlerde açıklayacağını söyledi.
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Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.
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Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.
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Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.