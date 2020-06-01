MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri1 Haziran Corona Virüs (koronavirüs) tablosunda son durum: Türkiye ve dünyada Covid 19 vaka ve ölüm sayısı
GeriGündem 1 Haziran Corona Virüs (koronavirüs) tablosunda son durum: Türkiye ve dünyada Covid 19 vaka ve ölüm sayısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 01 Haziran 2020 - 19:21,

1 Haziran Corona Virüs (koronavirüs) tablosunda son durum: Türkiye ve dünyada Covid 19 vaka ve ölüm sayısı

Corona virüs günlük son durum tablosu, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmaya devam ediyor. Koronavirüs takviminde iyileşen, hasta, ölüm ve entübe hasta sayısını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mayıs corona virüs tablosunda vefat sayısının 25, günlük vaka sayısının ise 839 olduğunu duyurdu. Türkiye'de vaka sayısının azalmasıyla beraber, normalleşme süreci de 1 Haziran tarihi itibariyle başladı. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin covid 19 haritası da güncellenen verilerle yeniden değişti. Türkiye coronavirüs tablosundan olumlu haberler gelirken, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı, dünya genelinde 6 milyon 278 bini geçti. Rusya, ABD, İspanya ve İtalya gibi koronavirüs salgınının kritik noktalarından ise son dakika gelişmeler gelmeye devam ediyor. İşte, Türkiye ve dünyada 1 Haziran korona virüs (Covid 19) son durum, ölüm sayısı ve corona virüs risk haritası..

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Corona Virüs salgınında 1 Haziran tablosu verileri güncellendi. Dünya genelinde 6.185.523 oldu. Hayatını kaybeden kişi sayısı ise 372.377 oldu. Dünya genelinde Covid 19'u yenerek sağlığına ulaşanların sayısı ise 2.648.538 kişi. Son günlerdeki vaka sayısı ile Amerika ve Brezilya'daki tablo kritik seviyelere ulaştı. Amerika'da vaka sayısı 1.790.191. kişi olurken, Brezilya'da son haftalardaki artan vaka toplamda 514.849'a yükseldi. Rusya, İngiltere, İspanya ve İtalya vaka sayısı 100 binin üzerindeki ülkeler olarak dikkat çekiyor. Türkiye'de koronavirüs tablosundaki son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile değerlendirdi.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeler



Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 374 bin 158 kişi öldü, virüs tespit edilen 2 milyon 852 bin 784 kişi iyileşti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 372 bini geçerken iyileşenlerin sayısı 2 milyon 777 bine ulaştı.

Salgının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam eden ABD'de, toplam vaka sayısı 1 milyon 824 bine çıkarken can kaybı 105 bin 886, iyileşen sayısı 538 bin oldu.

2
Abone Olgoogle-news

Fahrettin Koca ülkemizdeki son durumu paylaştı ve tedbirlere dikkat çekti;

Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR.

3
Abone Olgoogle-news

Başkan Donald Trump, haziranda düzenlenmesi planlanan G7 Liderler Zirvesi'ni eylüle ertelediklerini açıkladı.

Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı İngiltere'de ise hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 489'a, vaka sayısı ise 274 bin 762'ye çıktı.

Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinde hiç kimsede virüse rastlanmadı.

4
Abone Olgoogle-news

İtalya'da ise ölenlerin sayısı 33 bin 415'e, virüs bulaşanların toplam sayısı 233 bin 19'a çıkarken bugüne kadar 157 bin 507 kişi hastalığı atlattı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Atalanta'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini, mart ayında Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.

İspanya'da 14 Mart'tan bu yana en düşük vaka artışı kaydedildi

İspanya'da can kaybı 2 artarak 27 bin 127'ye çıkarken PCR testlerine göre son 24 saatte 96 yeni vaka kaydedildi ve toplam vaka sayısı 239 bin 429 oldu. Yeni vaka sayısı, OHAL'in başladığı 14 Mart'tan bu yana en düşük günlük artış olarak kayda geçti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 7 Haziran'da süresi dolacak OHAL'in 21 Haziran'a kadar uzatılması için meclise yeni bir tezkere sunacaklarını açıkladı.

Fransa'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 802'ye çıkarken, iyileşen kişi sayısı 68 bin 355 oldu. Fransa makamları, vaka sayısına ilişkin güncel rakamları ise paylaşmadı.

5
Abone Olgoogle-news
6
Abone Olgoogle-news

Suudi Arabistan'da camiler yeniden açıldı

Suudi Arabistan'da salgın tedbirleri kapsamında 2 aydır kapalı olan camiler yeniden ibadete açıldı.

Kuzey Makedonya'da iktidardaki Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Zekiri, kendisinin, eşinin ve 3 aylık bebeklerinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Pakistan'da vaka sayısı 3 bin 39 artarak 69 bin 496'ya, can kaybı ise 88 artarak 1483'e yükselirken Kovid-19 nedeniyle en yüksek yeni vaka ve can kaybının son 24 saatte yaşandığı kaydedildi.

Pakistan Sağlık Bakanı Zafer Mirza, marketlerde, alışveriş merkezlerinde, toplu taşıma araçlarında, uçuşlarda, trenlerde ve kalabalık noktalarda maske takmanın zorunlu olduğunu açıkladı.

7
Abone Olgoogle-news

Öte yandan, Eyaletlerden ve Sınır Bölgelerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Narkotik Kontrol Bakanlığı görevini yürüten Şehriyar Afridi de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Vaka sayıları Brezilya'da 500 bine, Rusya'da ise 400 bine ulaştıRusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 405 bin 843'e, ölü sayısı ise 4 bin 693'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 171 bin 883'e yükseldi.

Kanada'da Federal Ulaştırma Bakanlığı, başta kruvaziyerler olmak üzere 100'den fazla yolcusu bulunan gemilerin ülkedeki limanlara girişlerine getirilen yasağın 31 Ekim 2020'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Afrika ülkesi Ruanda'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşirken Portekiz'de de ilk kez 30 yaş altında biri Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Brezilya'da ise Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 501 bin 985'e çıkarken can kaybı 28 bin 872, iyileşen sayısı da 205 bin 371 oldu.

8
Abone Olgoogle-news

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 837 bin 170 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 106 bin 195 kişi öldü.

Vaka sayısı 20 bini aşan ülkeler

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 20 binden fazla olan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (514 bin 992), Rusya (414 bin 878), İspanya (286 bin 509), İngiltere (274 bin 762), İtalya (232 bin 997), Hindistan (190 bin 962), Fransa (188 bin 882), Almanya (183 bin 494), Peru (164 bin 476), Türkiye (163 bin 942), İran (151 bin 466), Şili (99 bin 688), Kanada (90 bin 947), Meksika (90 bin 664), Suudi Arabistan (85 bin 261), Çin (83 bin 17), Pakistan (72 bin 460), Belçika (58 bin 381), Katar (56 bin 910), Bangladeş (47 bin 153), Hollanda (46 bin 442), Belarus (42 bin 556), Ekvador (39 bin 98), İsveç (37 bin 542), Singapur (35 bin 292), Birleşik Arap Emirlikleri (34 bin 557), Güney Afrika (32 bin 683), Portekiz (32 bin 500), İsviçre (30 bin 862), Kolombiya (29 bin 383), Kuveyt (27 bin 43), Endonezya (26 bin 473), İrlanda (24 bin 990), Mısır (24 bin 985), Ukrayna (24 bin 12) ve Polonya (23 bin 987)."

9
Abone Olgoogle-news

Ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

"İngiltere 38 bin 489, İtalya 33 bin 415, Brezilya 29 bin 341, Fransa 28 bin 802, İspanya 27 bin 127, Meksika 9 bin 930, Belçika 9 bin 467, Almanya 8 bin 605, İran 7 bin 797, Kanada 7 bin 295, Hollanda 5 bin 956, Hindistan 5 bin 411, Rusya 4 bin 855, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 540, Peru 4 bin 506, İsveç 4 bin 395, Ekvador 3 bin 358, İsviçre 1920, İrlanda 1652, Endonezya 1613, Pakistan 1543, Portekiz 1410, Polonya 1065, Şili 1054, Mısır 959, Kolombiya 939, Ukrayna 718, Güney Afrika 683, Bangladeş 650, Suudi Arabistan 503, Birleşik Arap Emirlikleri 264, Belarus 235, Kuveyt 212, Katar 38 ve Singapur 23."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi