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Haber Giriş: 11 Şubat 2020 - 07:37, /

1 haftada 2. buluşma!

Serdar Ortaç, geçen hafta Merve Özbey’in kına gecesine gittiği Seçil Gür’le bu kez Bebek’te objektife yakalandı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Chloe Loughnan ile olan evliliğini yaklaşık 6 ay önce sonlandıran Serdar Ortaç, “Benimle Söyle” programında jüri üyeliği yapan şarkıcı Seçil Gür’le Bebek’te görüntülendi.

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Ortaç, yaklaşık üç saat kaldığı mekandan önce kendi çıkıp gazetecilerin olup olmadığını kontrol etti.

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“Gel hayatım. Kimse yok” diyerek Gür’e seslenen Ortaç, bir anda gazetecileri karşısında görünce morali bozuldu.

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Ünlü şarkıcı, muhabirlerin “Serdar Bey yeni ilişkiniz hayırlı olsun” sözlerine “Araba mı, evet araba yeni. Sağ olun” diyerek kaçamak yanıt verdi.

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Serdar Ortaç, “Benimle Söyle”de jüri üyeliği yapan Seçil Gür’le program çekimlerinde tanıştı. İkili, Merve Özbey’in kına gecesinde görüntülenmişti.

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Seçil Gür’ün menajeri şu açıklamayı yaptı: “Yakında Serdar Bey ile Seçil Hanım’ın ortak bir düet çalışması olacak. Özel hayatlarıyla ilgili gerekli açıklamayı kendileri yapacaklardır.”

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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