1 hafta ara tatil ne zaman? Nisan tatili ayın kaçında başlıyor? MEB bilgisi

1 haftalık ara tatil çerçevesinde okulların kapanacağı tarih, ikinci dönem ara tatil ve yaz tatili bilgisi gündeme geldi. Tatil planlarına şimdiden yön verecek olan veli ve öğrenciler, MEB 2021-2022 tatil takvimine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre nisan ayında milyonlarca öğrenci ara tatile girecek. Peki, okullarda 2'nci ara tatil ne zaman? İşte, ara tatil tarihi hakkında detaylı bilgiler